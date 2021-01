Merche se vacunará y el temporal Filomena llegará a 'Cuéntame' en la temporada 21

La familia Alcántara regresa a nuestros hogares con el estreno de la vigésimo primera temporada de 'Cuéntame cómo pasó' el jueves 14 de enero de 2021. Un retorno que supondrá un salto al vacío con la tanda de episodios más arriesgada hasta la fecha, al mostrar la vida de los personajes en la actualidad. Televisión Española ha realizado una rueda de prensa virtual para presentar las novedades de la temporada, con la participación del elenco principal junto a Joaquín Oristrell, director y coordinador de guiones de la serie, y Fernando López Puig Fernando López Puig, director de Contenidos y Canales de Televisión Española.

Los Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'

A diferencia de las anteriores temporadas, 'Cuéntame' emitirá los 20 capítulos de esta tanda del tirón, sin partirla en dos bloques, ya que creen que "es la mejor manera de presentar la serie este año". Un cambio en la estrategia de programación que también se traslada a la ficción, que se renovará completamente con un cambio en la narración: "La serie rompe el formato de relato. Antes nos contaba lo que ocurrió hace 28 años y ahora saltamos a hace unos meses", explica López Puig. "El gran reto de la temporada 21 es haber roto con el relato tradicional. El vernos no solo como éramos sino como somos", añade.

"'Cuéntame' es un espejo en el que nos miramos para ver hacia atrás, pero ahora nos vemos en el presente", explica Oristrell, que considera imposible no abordar la crisis del coronavirus en esta ficción. "No es algo oportunista, es un homenaje a la gente que nos cuida y sirve para hablar de la gente mayor", asegura el coordinador de guiones. "La Expo'92 nos unió y la pandemia vuelve a hacerlo, ya que nos vuelve a afectar cada muerte y cada cifra", añade. "Nosotros estamos siguiendo puntualmente la historia de nuestra pandemia. Estamos escribiendo el penúltimo capítulo de la temporada 21 y Mercedes se está vacunando", anuncia el director y guionista.

Durante toda la temporada, los espectadores podrán seguir en paralelo la historia de los Alcántara en 1992 y 2020, dando mayor o menos peso al presente dependiendo del episodio. "Hay un capítulo muy centrado en 2020 en Alba (Paula Morago), la hija de María, que está grabando a sus abuelos y a la familia", explica en relación a la entrega con más metraje del presente. Pero, por el momento, descartan que la serie vaya a saltar al futuro, si se diese el caso de que el presente avanza más rápido en la ficción que en la realidad: "Creo que distopías futuras ya es mucho, pero está todo por abrir".

El temporal de nieve llegará a 'Cuéntame'

Pero la crisis de la Covid-19 no será el único suceso actual que llegará a la ficción, el temporal de nieve Filomena estará presente en el el barrio de San Genaro, a través de varias menciones, al final de la temporada 21. "Filomena tiene un papel en la serie. Vamos a estar escribiendo hasta marzo y vamos a pegarnos lo máximo a la actualidad porque nos lo permite", explica.

Antonio (Imanol Arias) y Mercedes (Ana Duato) en el presenta de Sagrillas en 'Cuéntame'

Aunque 'Cuéntame cómo pasó' se traslade a 2020, no estamos necesariamente ante el final definitivo de la serie. "Nunca es la última y todas son la última. Nosotros trabajamos pensando que es la última temporada. La serie seguirá mientras los actores estén ahí y ya estamos preparando otra temporada", confirma Oristrell.

La caracterización de los personajes

El salto temporal de 'Cuéntame' supone un enorme riesgo no solo para su relato, también para el trabajo del reparto y el equipo de caracterización. Ana Duato, Imanol Arias, Irene Visedo y Pablo Rivero seguirán encarnando a sus personajes, eso sí, con casi tres décadas más a sus espaldas. "Siempre pensamos que Ana e Imanol iban a interpretar a esos personajes de mayores, porque para ellos era una oportunidad y un esfuerzo", comenta Oristrell. Mientras que la intérprete de Merche asegura haberse inspirada en Herminia, el personaje de María Galiana: "Ella es única". "Me he sentido muy segura a la hora de interpretar a esa Mercedes anciana porque veía el efecto que causaba en todo el equipo al verme. Yo tenía que poner muy poquito, solo la parte emocional, porque la gente se emocionaba mucho", argumenta Duato. "Lo más emocionante de todo es contar el final de una historia sin haber llegado a él. Lo interesante es la imaginación, que es muy poderosa en la ficción", añade Arias.

Merche (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias) en el 2020 de 'Cuéntame'

Por su parte, Visedo confiesa haber asumido el reto de interpreta a la versión de 74 años de Inés Alcántara "con mucho arrojo", ya que "es una apuesta arriesgada y ha habido que lanzarse". Pero no veremos al personaje en San Genaro, ya que "durante la pandemia no está precisamente en España". De este modo, podrán narrar el calvario que sufrieron muchas personas para poder reunirse con su familia durante el confinamiento.

El regreso de Anna Allen

Otra de las grandes sorpresas de la temporada estará marcada por el regreso de Anna Allen, que retoma el personaje de Marta Altamira. "Ella le abre un nuevo camino a Toni, unido a la política, que mostrará a mi personaje tan idealista como contradictorio", explica Rivero, que tiene claro que estamos ante un "temporadón". "Va a haber mucha trama con Deborah (Paloma Bloyd) relacionada con la conciliación laboral", añade, adelantando que su esposa tendrá una gran oportunidad profesional.