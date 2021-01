Crítica de 'Cuéntame' (Temporada 21): Reinventarse para seguir contando cómo pasó

Mantener el título de mejor serie de la televisión española no es fácil. Tras 369 capítulos, 20 temporadas y casi dos décadas en antena, esta ficción no tiene ninguna fórmula mágica que garantice el éxito. 'Cuéntame cómo pasó' es lo que es por tener el valor de arriesgar para reinventarse temporada a temporada, siendo posiblemente la producción más innovadora y a la vez menos valorada del momento. Pero cada vez es más complicado sorprender a un espectador resabiado que dispone de una oferta tan amplia como inasumible, y hacerlo sin giros rocambolescos que hagan perder su propia seña de identidad. Y en ese punto se encuentra la serie de Televisión Española y Grupo Ganga, intentando no caer en la repetición constante con un impactante cambio en su estructura narrativa y en su propia esencia. La serie salta al presente, al 2020 y 2021, para narrar la crisis del coronavirus a través de la mirada de los Alcántara. ¿Se trata de una decisión acertada que aporta aire fresco a la ficción o han perdido el rumbo? La respuesta no es fácil.

Carlos (Carlos Hipólito) y María (Silvia Abascal) en la temporada 21 de 'Cuéntame'

FormulaTV ha podido ver el primer capítulo de la vigésimo primera temporada, titulado "Desde mi balcón", que sirve de presentación para esta nueva etapa. El episodio 370 arranca con el reloj marcando las 20:00, una hora clave que ninguno de los españoles que hemos vivido el confinamiento podemos olvidar. Los vecinos de San Genaro salen a sus balcones para aplaudir a los sanitarios que trabajan día y noche para salvar la vida a los miles de contagiados.

En primera línea de batalla está María Alcántara, ahora encarnada por Silvia Abascal, la quinta actriz que ha dado vida al personaje a lo largo de su historia. Carlos, ahora interpretado en cuerpo y voz por Carlos Hipólito, regresa de Nueva York para cuidar a su nonagenaria madre, mientras su padre se debate entre la vida y la muerte al dar positivo en Covid-19. Unos primeros minutos desde el hospital tan diferentes que bien podrían pertenecer a otra serie, reinventándose pero distanciándose de lo que esperamos. Pero, rápidamente, el espectador se sitúa, asimila lo que está ocurriendo y la conexión con la familia vuelve a surgir.

Los ancianos Merche (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias) en la temporada 21 de 'Cuéntame'

Al fin y al cabo, 'Cuéntame cómo pasó' siempre ha sido una radiografía emocional de la historia reciente de España desde el punto de vista de los Alcántara. ¿Y acaso la pandemia no ocupa ya, desgraciadamente, un lugar destacado en nuestra historia? Si durante cerca de veinte años nos hemos sentido parte de esa familia, viéndonos reflejados en ella y emocionados con cada acontecimiento de sus vidas, ahora viviremos con ellos un suceso clave que ha conmocionado no solo al país sino a todo el mundo. 'Cuéntame' siempre se crece con el drama, uniendo a la familia ante la adversidad, y no se me ocurre un momento más importante para hacerlo.

La caracterización será clave para conectar con el espectador

Tampoco es que esta sea la primera vez que la ficción salta al presente, ya que Carlos lleva narrando esta historia desde sus inicios, solo que ahora el relato en off cobra vida propia y se materializa en imágenes. En el fondo, 'Cuéntame' siempre ha jugado a narrar paralelamente dos épocas, con los puntos que las separan pero también con todos los que las unen. Evidentemente, no vamos a negar que hay una ruptura del relato, pero lo que realmente importa no es que se produzca este giro, sino cómo se va a producir.

Probablemente, su mayor inconveniente pueda venir de la mano de la caracterización a la que se somete a los actores principales para ponerles 28 años encima. Estas decisiones siempre son polémicas porque existe una fina línea entre la verosimilitud y la parodia propia de un sketch de humor. Y no creerte a los personajes sí sería un grave problema para el viaje emocional que plantea. Por el momento, el primer capítulo apenas muestra unos segundos a la anciana Merche (Ana Duato) y tendremos que esperar a ver más metraje del presente para ver si se ha logrado el objetivo.

1992 sigue siendo el eje central

A pesar del revuelo generado por el salto al presente, el eje central de la serie seguirá siendo la línea temporal de 1992, que se intercalará con pequeñas píldoras de 2020. Tras el acercamiento que vimos entre Mercedes y Antonio (Imanol Arias) en el desenlace de la anterior temporada, ambos siguen sin reconciliarse pero tampoco son capaces de pasar página y comenzar una nueva vida con sus respectivas parejas. La temporada 21 sumerge a Antonio en un thriller al ser perseguido por un supuesto enemigo que acaba atropellándole. Posiblemente, esta es la trama más forzada del regreso de los Alcántara.

Antonio (Imanol Arias) y Mercedes (Ana Duato) en la temporada 21 de 'Cuéntame'

En cuanto al resto de la familia, Inés (Irene Visedo) comienza a tener problemas con su novia, Belén (Beatriz Argüello), y cada vez está más distanciada de su hijo, Oriol (Javier Lorenzo). Algo parecido ocurre con Toni (Pablo Rivero), que no termina de conectar con Santi (Víctor Garrido) y vuelve a tener problemas con Deborah (Paloma Bloyd) por su obsesión con el trabajo. Mientras que María (Carmen Climent), la benjamina de la familia, continúa con sus estudios universitarios y se ve involucrada en un triángulo amoroso.

Una vez más, 'Cuéntame' regresa a la pequeña pantalla con buenas intenciones, dispuesta a revalidar su título de mejor serie de la ficción española. Como suele ocurrir en la mayoría de las temporadas, su cóctel emocional se cocina a fuego lento y el resultado final nunca suele defraudar. Aunque el cierre de la temporada 19 con la despedida de Ricardo Gómez hubiese sido el broche perfecto, la serie todavía goza de la salud suficiente para continuar emocionando a sus fieles. Pero Televisión Española no debería dejar marchitar a su serie más emblemática y puede que comenzar a plantearse una fecha para su desenlace no sería mala opción. No necesariamente inmediato, pero sí fijar una hoja de ruta para ir construyendo ese final que sirva como broche de oro a una historia única, la historia de los Alcántara y la de todos nosotros.