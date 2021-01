Joaquín Oristrell ('Cuéntame'): "Nuestro mayor miedo con el salto es que 2020 no se comiera a 1992"

Los Alcántara regresan a la pequeña pantalla con su vigésimo primera temporada. Pero no es un regreso cualquiera. 'Cuéntame cómo pasó' sigue arriesgando y renovándose con una destacada apuesta: mostrar la crisis del coronavirus a través de la mirada de esta icónica familia. A lo largo de la temporada 21, la ficción de Televisión Española y Grupo Ganga continuará narrando los hechos de 1992 pero también saltará a 2020 y 2021.

FormulaTV ha hablado con Joaquín Oristrell, el coordinador de guiones de la serie, para conocer cómo nace esta idea y sus principales miedos a la hora de afrontar este complicado reto. El guionista y director del primer capítulo, así como de la línea temporal del presente, adelanta algunas tramas de la temporada 21: Mercedes (Ana Duato) se vacunará y el temporal Filomena llegará a San Genaro. Además, opina sobre el futuro de 'Cuéntame' y la posibilidad de seguir narrando el presente en las siguientes tandas de episodios.

Joaquín Oristrell, coordinador de guiones de 'Cuéntame'

¿Cómo nace la idea de realizar un salto temporal en la temporada 21 de 'Cuéntame'?

Me pilla la propuesta cuando estaba con 'HIT', justo cuando tuvimos que parar el rodaje de la serie debido a la pandemia. En principio, yo no estaba en la nueva temporada de 'Cuéntame', pero al haber ese parón me propusieron que plantease la idea. Eso fue a finales de marzo, principios de abril, cuando estábamos en el momento rabioso de la pandemia. En ese momento, nos pasábamos todo el día mirando el televisor, viendo las noticias. Me sentía incluso incapaz de escribir cuando me ponía frente al ordenador. Sentía que cualquier cosa que contase que no fuera la pandemia no tenía sentido y pensé que una serie como 'Cuéntame' que juega con el tiempo, que siempre habla en presente porque existe esa voz en off que nos habla desde el presente, pues quizá podía narrar esa realidad.

¿Se debatió la idea durante mucho tiempo?

Yo escribí un piloto y lo pasé a Miguel Ángel Bernardeu, que es el productor, lo pasé a los actores... Lo estuvimos hablando y después lo comentamos con Televisión Española. Todo el mundo dijo "¡madre mía", pero todo el mundo se atrevió. Mi teoría es que en la ficción siempre tiene que haber algo de riesgo, porque si no hay riesgo, no hay interés.

Antonio Alcántara (Imanol Arias) en el 2020 de 'Cuéntame cómo pasó'

Nuestro mayor miedo con el salto es que 2020 no se comiera a 1992

Nuestro mayor miedo era que una cosa no se comiera a la otra. 'Cuéntame' narra ahora mismo el año 1992 y queríamos que el presente tuviera su justa atención. 2020 y 2021 van apareciendo a lo largo de todos los capítulos, porque nosotros vamos observando los cambios que se producen. En algunos capítulos es más testimonial y solo aparece una escena de 2020 y en otros hay mucha más cabida del presente. De alguna manera queríamos que se complementasen ambas cosas. En estos multiversos hay ciertas cosas que funcionan muy bien, como por ejemplo entender cómo ha sido la relación de Toni y su hijo a lo largo del tiempo, cosas que nos cuentan mejor a los personajes del pasado desde este presente que contamos. Otro miedo era la caracterización para llegar a esas edades en los personajes. Creo que ha habido un trabajo muy bueno de maquillaje y de digitalización. Ha habido un enorme esfuerzo del equipo de maquillaje, también de los actores, pues han conseguido entrar en esos cuerpos con distintas posturas y trabajando las voces. Y también del equipo de digitalización para que fuera lo más creíble posible. No tenemos grandes presupuestos, pero tenemos voluntad e ilusión.

Esta idea de narrar el presente desde 'Cuéntame' ya se planteó anteriormente, pero se descartó. ¿Por qué ahora sí es una buena opción?

No estaba cuando se produjo esa caracterización, pero creo que fue más estilo de programa de televisión, entonces todo sonaba un poco a mentira. Y aquí hemos intentado jugar con la verdad al máximo. Las caracterizaciones más complicadas fueron las de los personajes de Pablo Rivero e Irene Visedo, porque están en los 70 años y esa es una edad más complicada que los 90. Porque en los 70 hay gente que no está especialmente envejecida, por ejemplo Susan Sarandon está estupenda. Nosotros teníamos claro que no queríamos hacer el ridículo con las caracterizaciones y lo hemos trabajado.

Teníamos claro que no queríamos hacer el ridículo con las caracterizaciones y lo hemos trabajado

Sí, pero lo que pasa es que no vemos cómo está Antonio en 2020. El resultado de lo que pueda ser ese atropello lo veremos en los noventa. Entonces, la gravedad o no gravedad o lo que sea qué ocurra con él será una de las intrigas de la temporada. El espectador podrá descubrir qué es lo que hay detrás de ese atropello: ¿Quién atropelló a Antonio? ¿Por qué? ¿Qué efectos tendrá eso? Esa especie de thriller se irá resolviendo a lo largo de la temporada. Siempre hay un juego con la idea de que el espectador se enganche a esa trama.

Inés Alcántara está fuera de España en 2020, ¿es una forma de dejar abierto el camino a que Irene Visedo pueda abandonar la serie?

No tiene nada que ver. En principio con Televisión Española sigue el compromiso de continuar. Las temporadas se suelen firmar de dos en dos. Uno de los mayores logros que tiene 'Cuéntame' es que ha seguido con el mismo reparto a lo largo de los años, sobre todo el meollo central del matrimonio y la abuela. Ese compromiso a largo plazo existe, pero 'Cuéntame' depende, como todo, de que a la gente le sigue interesando. Todo depende de lo que ocurra ahora con el estreno de la nueva temporada, a ver si la audiencia lo encuentra tan interesante como nosotros.

El salto temporal no rompe la esencia porque siempre hemos conocido el presente de Carlos

No, porque 'Cuéntame' siempre se cuenta desde el presente. Nosotros siempre hemos conocido, desde el principio, el presente de Carlitos. Él siempre estaba hablando desde un hoy. Para muchas personas 'Cuéntame' es distinto al que comenzó. Hay muchas personas mayores que los hechos de los 90 les son más ajenos y recuerdan más los 60 o los 70. 'Cuéntame' va renovando su audiencia con gente más joven porque los recuerdos que ahora aparecen, más ligados a la música o a la televisión, les resultan más cercanos. 'Cuéntame' se va transformando según la época que se va narrando.

Carlos (Carlos Hipólito) en el 2020 de 'Cuéntame'

A la hora de abordar este salto temporal, ¿habéis tenido en cuenta lo que se cuenta en la novela "Toda una vida" (2015)? Hay cosas del libro que no coinciden con lo narrado en el presente de la serie.

Sí, la muerte de Antonio que aparece en el libro no ocurre en la serie. Ese libro se escribió hace muchos años, cuando no se pensaba que la serie seguiría. "Toda una vida" es una novela estupenda que hicieron dos compañeros, Carlos Molinero y Jacobo Delgado, pero luego la vida sigue. Jacobo es uno de los guionistas que tenemos ahora y él es consciente de lo que narró en ese libro, que es un relato, pero que no influye en la serie. La novela no fue un compromiso con la serie hasta ese punto, porque no se sabía cómo iba a seguir la serie.

¿Bebéis de alguna trama de las que se narran en el libro?

Hay alguna cosita que se plantea, como por ejemplo que Karina y Carlos están separados, que eso está en la novela. Pero no hemos ido a beber de la fuente de la novela, sino que hemos ido a narrar lo que queríamos contar, que es el presente de la familia, el cómo está cada uno. Era interesante ver qué pasa con Oriol, con Santi, qué tipo de médico va a ser María, cómo será el marido que tiene en el presente... Ir por otras líneas.

¿Veremos un reencuentro entre Carlos y Karina en 2020?

Uy, pues eso no lo sé [risas]. Ahora no, quizá en el futuro... Tenemos un Carlos en 2020, pero todavía no tenemos una Karina. Me has dado una idea porque todavía nos queda por escribir el último capítulo. Pero, en principio, no.

¿Cómo van a vivir el confinamiento los Alcántara porque parece que se van a Sagrillas?

Sí, hay un viaje, hay algunos movimientos. En principio Antonio está ingresado y la madre está cuidada por su hijo Carlos y su nieta Alba. Hacemos un recorrido por toda la pandemia. En un capítulo vemos cómo comienzan a usar la mascarilla, en el siguiente cómo se puede salir a dar un paseo o deporte, en otro es desde el punto de vista de Santi, que es periodista como su padre... En el penúltimo vacunan a Mercedes y se verá hasta una borrasca llamada Filomena.

Hay algún personaje que sabremos que murió hace algunos años

No, no se vacuna pero no es negacionista. Lo que ocurre es que él ya ha pasado el covid. Yo no sé muy bien cuál es le protocolo de vacunación, pero supongo que los que hemos pasado el Covid-19 no tenemos prioridad a la hora de recibir la vacuna.

Ana Allen es una de las sorpresas de la temporada, que vuelve después de todas sus polémicas. ¿Cómo ha sido trabajar con ella?

Yo estuve con ella en una sola secuencia, porque estaba sustituyendo a Manuel Gómez Pereira. Tuve el gusto de trabajar con ella y todo el mundo ha estado encantado con Ana, porque defiende muy bien su papel, lo conoce muy bien, es una mujer muy perfeccionista y el personaje tiene fuerza.

Herminia (María Galiana) en la temporada 21 de 'Cuéntame'

Herminia siempre ha sido inmortal y, aunque sería surrealista que siguiese viva en el presente, ¿os costó mucho dar el paso de prescindir de la abuela?

No, porque el hueco de Herminia lo cubre Mercedes con su edad, tendría la edad que Herminia tiene en el pasado. Herminia en el 92-93 juega su papel de siempre: testigo de lo que ocurre con alguna trama propia. Es un personaje muy querido. Cada frase suya luego está retuiteada, porque lo clava. Herminia es un valor seguro dentro de la serie. Ella no está en el presente, pero tampoco hay otros personajes, como Karina. Hay algún personaje que sabremos que ha muerto, algún personaje de los fijos, uno que tiene importancia sabremos que hace unos años que murió.

Ya no se utiliza la voz en off como recuerdo de lo que ocurrió, sino para hacer reflexiones

Sí, vamos a ir jugando con la voz en off. Ya no se utiliza como el recuerdo de lo que ocurrió, sino que la voz en off entra para hacer otro tipo de reflexiones. Eso en las últimas temporadas ya ha ocurrido, que la voz en off ya no es tan narrativa, sino más emocional. La utilizamos para hacer un conexión entre texto y subtexto, para que el espectador sepa por el viaje que les estamos llevando. Y la voz en off siempre se realizará desde el 2020 en esta temporada.

El plató de 'Cuéntame cómo pasó' totalmente nevado

Has mencionado que la borrasca Filomena aparecerá en la temporada a modo de mención. ¿También es posible ver San Genaro nevado en el último capítulo? De hecho, ahora tenéis todo el plató cubierto de nieve.

No. Para el último capítulo, en todo lo que afecte al 2020, vamos a tener la paciencia hasta el último momento para ver cómo evoluciona la actualidad. Nosotros estaremos rodando hasta semana santa, más o menos. Hemos empezado este miércoles con un miniequipo para grabar unas secuencias con Irene Visedo y William Miller. Hasta que producción no nos diga que ya no pueden esperar más, los guionistas vamos a esperar y a estar atentos a todo lo que ocurra en 2020. Yo pensaba que sería muy bonito acabar la temporada anunciando que ya hay una vacuna y fíjate que ya hay tres.

Creo que el salto temporal es solo para esta temporada, pero dependerá de cómo se lo tome la audiencia

Creo que eso es algo de esta temporada. Creo que la necesidad de contar la pandemia desde 'Cuéntame' surge ahora por este momento tan especial que estamos viviendo. Pero si ahora me pones una pistola no sabría ni siquiera decirte cómo va a ser la temporada 22. No sé por dónde vamos a ir o qué se nos va a ocurrir. Siempre cuando nos sentamos para preparar la próxima temporada es como que hay un abismo. Puede ocurrir de todo, que haya un salto para adelante o para atrás. Va a depender un poco de cómo la gente se tome este salto temporal. Según la gente se tome este riesgo, nosotros tomaremos otras decisiones. Creo que la serie asume muy bien este tipo de cosas, lo acepta muy bien. Es un espacio que permite investigar, buscar y darle vueltas.

La familia Alcántara en la temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó'

Imanol Arias ha comentado recientemente que el final está cada vez más cerca.

No puedo decir nada. Creo que todo lo que hacemos en televisión depende muchísimo de cómo se reciba. Nosotros tenemos ahora que sentarnos y escuchar qué es lo que dice el público. Hemos escrito con toda la ilusión del público y ahora tiene que hablar la gente, que no me refiero a la audiencia, sino al impacto emocional, que para mí es lo que cuenta. Me pasó lo mismo con 'HIT', que yo no estaba pendiente de unas grandes audiencias porque esto ya pertenece al pasado, pero sí que tenía interés por saber si lo que planteábamos tenía eco. Con 'Cuéntame' ocurre lo mismo. Tienes que ver si lo que planteas es útil para la gente, desde el sentido profundo y el del entretenimiento. Independientemente de eso, también hay que ver qué quieren los actores, porque son temporadas muy largas, con muchos cambios, subidones, bajones...

¿Estarás en la temporada 22 como coordinador de guion?

En principio me va a sustituir un guionista que se llama Sergio Barrejón. Yo estoy centrando en 'HIT', pero siempre voy a estar ahí, porque yo estoy trabajando en la casa y estoy para todo lo que haga falta. Espero estar lo más en la sombra posible, pero estar ahí: en el brainstorming del arranque, por ejemplo.

Se ha incorporado Manu Dios, el actor que da vida a Luis, al equipo de guionistas. ¿Cómo habéis vivido este cambio de rol?

Estuve una tarde en una masterclass en la que di un curso de guion y él estaba entre los alumnos. Así que no me ha sorprendido este cambio. Lo hace muy bien. Es corresponsable de algunos capítulos y he firmado algunos con él y muy bien. No es tan infrecuente, aunque sí que ocurre más este cambio en dirección. Muchos actores dirigen. A mí me parece que este cambio de roles es bueno para todos. Ponerte en el otro lado, te hace entender muchas cosas en el guion.

¿Vas a dirigir algún capítulo, además del primero, de la temporada?

No. Lo que pasa es que yo me he hecho responsable de la parte de 2020. Grabamos primero esa parte y, como era un lío ir cambiando de directores, porque hay un total de cinco, me encargué de dirigir esta parte al comienzo. Luego ya grabamos la parte del pasado del primer capítulo.

Más allá de 'Cuéntame', estás preparando la segunda temporada de 'HIT', ¿tenéis previsto seguir con los mismos alumnos o vais a a apostar por una nueva generación?

No, en principio nosotros vamos a ir por la línea continental, es decir, otro problema, otro sitio y otra gente. Esa es la idea. Independientemente de eso, como creemos que los chavales hicieron un trabajo fantástico y todo lo que afectaba al colegio, y de algún modo nos hemos quedado como vacíos con eso, estamos dándole vueltas a una idea. Incluso hemos hecho un teaser a ver si por ahí sale algo paralelo que pudiéramos investigar o trabajar. Yo siempre creo que hay un hueco entre las series que pasan en colegios e institutos y el mundo laboral, siempre creo que esa parte de becario haciendo horas, o de cajera mientras estudias... Creo que es un espacio del que se habla poco y ahí mucha gente que vive esa realidad.

Entonces, por un lado, estaría el personaje de HIT en otro instituto con nuevos alumnos y, por otro lado, estáis trabajando en una especie de spin-off con la antigua generación.

Sí. Lo que pasa es que lo estamos trabajando nosotros, pero no significa que haya un compromiso con nadie todavía ni estamos trabajando para ninguna plataforma ni para la propia Televisión Española. Lo estamos haciendo por el gusto de trabajar con ellos, viendo si ahí hay algo con lo que sería interesante trabajar. Se están ya empezando a desarrollar los guiones de la segunda temporada.