María Patiño ha querido mandar un mensaje de apoyo a Ana Rosa Quintana, su compañera de cadena, tras haber anunciado durante la mañana del 2 de noviembre que padece cáncer de mama. La presentadora ha recibido un aluvión de críticas en las redes sociales por la publicación de un mensaje que podía dar lugar a errores de comprensión. Minutos después del revuelo tuitero, ha querido explayarse más a través de su perfil de Instagram.

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' quiso agradecer el bonito gesto a sus seguidores y compañeros de profesión, publicando un emotivo mensaje: "Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco iré respondiendo, hoy es un día de muchas emociones, eso si todas en positivo. Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño. Gracias". A lo que la periodista gallega respondió con unas palabras que lejos se han quedado de parecer un mensaje de apoyo: "Nada es gratuito, ¡recoges lo que siembras!".

Dicho mensaje ha revolucionado las redes, ya que los usuarios no han dudado en atacar a la excolaboradora de '¿Dónde estás corazón?'. Algunas personas han señalado que se trata de un mensaje "desafortunado" para una persona que acaba de anunciar que está enferma. Además, algunos seguidores de la presentadora han asegurado que sus palabras se pueden malinterpretar.

"María, ¿sabes bien lo que has escrito? De la forma que lo dices es como si Ana Rosa se mereciera el tener esa enfermedad, de verdad, lee antes de twitear", comentó una seguidora. Evidentemente, Patiño se refería a las palabras de Ana Rosa y no a la enfermedad en sí. De esa manera, la colaboradora de 'Sálvame' hizo referencia a que se merecía todos esos mensajes de apoyo y de ánimo que no paró de recibir desde que comunicó la triste noticia.

Nada es gratuito, recoges lo q siembras!!! https://t.co/K07MlLPzqF — Maria patiño (@maria_patino) November 2, 2021

Que una persona anuncie q tiene cancer y q se tiene q alejar del trabajo y q le contesten q "recoges lo q siembras" pic.twitter.com/VYTCv1RzMe — Limoncete (@jtedice) November 2, 2021

Patiño date una vuelta a las clases de redacción. Imaginamos que le deseas lo mejor pero tal y como lo redactas parece que pensaras que lo merece. Estas tardando en aclararlo. — JC (@Peldelua) November 2, 2021

En serio eres periodista? No sabes redactar. Este titular podría usarse de manera retorcida... — Hugo del Brusse ???????????? (@MpasionR) November 2, 2021

No es la primera vez

Lo cierto es que la periodista ya vivió un episodio similar en abril de 2021. La periodista de Mediaset se vio en un delicado aprieto, después de que Miguel Frigenti demostrara que había marcado como favorito un tweet que atacada brutalmente a su compañera y amiga Belén Esteban. Sin embargo, la gallega aseguró no ser consciente de lo que había hecho, ya que no se había percatado de tal cosa. Dicho episodio acabo con Patiño al borde de un ataque de ansiedad y teniendo que abandonar el programa.