Durante la última semana de octubre, sorprendía el abandono de Ana Rosa Quintana de 'El programa de Ana Rosa' antes de tiempo, y es que, salvo contadas ocasiones, la presentadora no se ha ausentado de su puesto de trabajo. Sin embargo, ha sido en la mañana del 2 de noviembre cuando ha contado el motivo: padece un carcinoma en una mama.

Ana Rosa Quintana padece cáncer de mama

"Hoy, por primera vez, voy a hablar de mí", comenzaba la comunicadora su relato tras explicar que en los últimos dos años ha utilizado los primeros minutos de su programa para hablar del día a día. "La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes. Normalmente, y excepto vacaciones, no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera cuando el Covid acechaba por todas las esquinas y nos confinaban en casa".

Apuntando que gracias al público se ha mantenido en primera línea en los últimos 17 años con 'El programa de Ana Rosa', la periodista quería compartir con los espectadores "lo más importante y duro que me ha pasado en la vida". "Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia", revelaba.

???? "Sé que me voy a curar" ???? Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla ???????? #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021

En los pocos minutos que ha estado presente en plató, Quintana aseguraba estar "tranquila", pues "confío en mis médicos y soy una afortunada por tener tanto amor alrededor". Esperando un final feliz, lanzaba un mensaje a todas las mujeres: "Afortunadamente, la investigación y la medicina ha avanzado mucho en el cáncer de mama. Quiero recordar a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión".

Como ella misma ha explicado, el estrés que produce estar al frente del matinal es la razón por la que necesita tomarse una baja temporal: "Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia". No obstante, ha confirmado que seguirá trabajando detrás de las cámaras y en la productora, ya que "voy a hacer una vida lo más normal posible [...]. Esto es un bache, una prueba". "Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes", lanzaba en un mensaje de esperanza.

Breve, pero emocionante despedida

Ana Rosa Quintana acudía a 'El programa de Ana Rosa' únicamente para compartir con los espectadores su enfermedad. La presentadora abandonaba el plató tras leer el comunicado, pero no sin antes despedirse de los colaboradores de la mesa política y de Patricia Pardo y Joaquín Prat. "Estoy bien porque ella está bien. Es un día muy difícil para todo el equipo", explicaba Pardo muy emocionada. "Me gustaría decirle en nombre de todo el equipo que nos ha transmitido la perseverancia".

Antes de su marcha, y mostrándose fuerte ante la noticia que acababa de compartir, Quintana aseguraba que "estoy sanísima, salvo esto". Además, tenía muy claro que "ya no puedo hacer nada más que cuidarme" y que iba a estar muy pendiente de sus compañeros. Como es habitual durante sus ausencias, Ana Terradillos se encargará de la mesa política, Patricia Pardo de la actualidad y Joaquín Prat del club social.