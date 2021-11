Para bien o para mal, Lucía Pariente nunca pasa desapercibida. Desde que saliera de 'Secret Story: La casa de los secretos', la madrileña ha estado envuelta en varias polémicas: la última de ellas ha tenido como epicentro a su hija, Alba Carrillo. En septiembre de 2021, la que fuera segunda finalista de 'Gran Hermano VIP 7' anunciaba por sorpresa su soltería, lo que inmediatamente implicaba el fin de su relación con Santi Burgoa. Un controvertido tema que se ponía encima de la mesa durante la visita de Pariente a 'Sábado deluxe' el 30 de octubre de 2021.

Lucía Pariente y María Patiño

En las últimas semanas, diversos rumores apuntaban a una posible infidelidad de la modelo como desencadenante de su ruptura con el comunicador. Al ser preguntada por este asunto, la militar del Ejército del Aire negaba la presunta deslealtad de su hija, a lo que el polígrafo confirmaba que estaba mintiendo. El programa 'Socialité' se hacía eco de esta intervención y el lunes 1 de noviembre de 2021 cebaba a la audiencia con desvelar el nombre del chico con el que Carrillo habría traicionado a su entonces pareja.

"Descubrimos la identidad del hombre con el que Alba Carrillo habría sido infiel a Santi Burgoa", rezaba el tweet compartido por el espacio de La Fábrica de la Tele. Una publicación que hacía estallar a Lucía Pariente, quien no dudaba en atacar fervientemente a la conductora del programa, María Patiño: "¿Queréis que ponga yo la foto del que se zumbó María? Un recién casado, año 2019. ¿La pongo?", espetaba Pariente. Era entonces cuando se desataba una guerra entre ambas en la mencionada red social, ya que la colaboradora de 'Sálvame' no se cortaba a la hora de replicar estas duras palabras.

Quieros que sepan toda quien es Lucia Pariente pic.twitter.com/gIEH3QLn4s — Maria patiño (@maria_patino) November 1, 2021

María Patiño se defiende

"Quiero que todos sepan quién es Lucía Pariente", señalaba Patiño al compartir el tweet antes mencionado de la militar, si bien la discusión no acababa ahí, puesto que la presentadora iba un paso más allá: "¡A mí no me amenaza nadie! Y todos vais a conocer las amenazas. (...) Formo parte de Mediaset y de La Fábrica de la Tele y todos van a conocer lo que estoy viviendo", añadía ante la atenta mirada de Pariente, que aún tenía mas que decir.

"Te recuerdo que esto lo empezaste tú en un 'Sábado Deluxe', que te hice un directo y repliqué lo que le dijiste a mi hija. ¿Por qué no me retuiteas eso? ¿Cuántas veces te he pedido que pidas perdón? ¿Cuántas veces has preferido callar? Cuando quieras decimos nombres, o pides perdón", sentenciaba la presentadora. Veremos si este tira y afloja continúa en las redes o, por el contrario, se resuelve mediante un cara a cara en un plató de televisión.