laSexta elimina "Misión Panamá" por un nuevo especial de 'El Objetivo' sobre Zapatero

Por Fidel Conejero |

Nuevo cambio de última hora en la programación de laSexta. Aunque la cadena había anunciado desde el pasado viernes la emisión de la película "Misión Panamá", protagonizada por Mel Gibson, finalmente Atresmedia ha decidido sustituir el filme por un nuevo especial informativo de 'El objetivo' con Ana Pastor.

La emisión especial se ofrecerá este lunes 25 de mayo tras 'El intermedio' y estará centrada nuevamente en las últimas novedades sobre la imputación en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso relacionado con el rescate de Plus Ultra.

La decisión llega apenas unos días después de que la cadena ya alterara su programación habitual para abordar el mismo asunto. Entonces, laSexta optó por cancelar la emisión de 'Cara al show', el programa de Marc Giró, para dar paso a un especial informativo conducido también por Ana Pastor.

El anterior especial de 'El objetivo' no logró grandes audiencias

Sin embargo, aquella apuesta informativa no terminó funcionando especialmente bien en términos de audiencia. El especial de 'El Objetivo' emitido el pasado martes 19 de mayo registró un discreto 4,7% de cuota de pantalla y algo más de 300.000 espectadores.

Un resultado que empeoró claramente los datos habituales de 'Cara al Show', espacio que una semana antes había firmado un notable 8% de share con Gabriel Rufián como invitado, situándose muy por encima de la media habitual de la cadena.

Pese a ello, Atresmedia ha decidido volver a apostar por la actualidad política y judicial en prime time, retirando ahora la película prevista para mantener el foco sobre el caso que afecta al expresidente socialista.

De este modo, 'El Objetivo' volverá a ocupar el horario estelar de laSexta con una nueva edición especial marcada por el análisis político y judicial alrededor del llamado caso Plus Ultra.