Por Alejandro Burrueco Marín

Frank Cuesta reveló la situación en la que se había visto envuelto cuando su exmujer le pidió 250.000 euros por el Santuario Libertad que custodia. No obstante, Yuyee ha dado su versión en una entrevista para El Mundo: "Confié en su buena voluntad y no busqué una pensión alimenticia legal, ni firmamos un contrato. Pensé que podía confiar en él para que se encargara de pagar la pensión. Pero cada vez que llegaba la hora de pagar, la cantidad cambiaba y se reducía".

Frank Cuesta en el Santuario Libertad

. Fue en el momento en el que él le redujo esa pensión cuando ella trató de acordar un alquiler, porque con los 2.500 euros en baht que le pasaba no le llegaba: "". El herpetólogo acusa a la modelo de no poner el santuario a nombre de sus hijos tal y como habían acordado, mientras que

No obstante, el que fue conductor de 'Frank de la jungla' ha demostrado en X que desde enero de 2023 a julio de 2024 le ha pasado un total de 170.399,71 euros en moneda tailandesa: "Le daba dinero para ahorrar, hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba". Cuesta es quien está al mando del santuario, pero no está a su nombre porque en Tailandia los extranjeros no pueden tener propiedades, así que ella defiende que le hizo un contrato de alquiler para que no le repercutiera si había algún problema legal con los animales: "No quiero volver a la cárcel".

Al parecer, se esta diciendo por ahi, que no pagaba una supuesta pension a mi ex. Es cierto!! Le daba dinero para ahorrar, hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba. Entre Jan2023 y Julio 2024...170,000 euros pic.twitter.com/ehvLNLa5oo — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 14, 2024

La nueva pareja de Yuyee

"Nunca tuve intención de que este santuario fuera una moneda de cambio, y las vidas de los animales no son negociables", ha explicado Yuyee sobre la situación. Sin embargo, la tailandesa también ha contado que realmente se involucró en el proyecto por su exmarido: "En realidad, nunca he estado tan involucrada en el activismo por los derechos de los animales. Yo solo lo apoyaba porque es lo que debe hacer una esposa".

También hay una tercera persona involucrada, y es que Yuyee ha contado que fue cuando conoció a su actual pareja, Chris Korn, que Cuesta redujo la pensión. De hecho, el amante de los animales ha culpado en varios de sus directos a Korn de las peticiones de su exmujer. En la entrevista Yuyee se refiere a su pareja en femenino, pese a que en sus redes sociales lo haga en masculino y se muestre como un hombre trans: "Es mi primera relación con alguien del mismo sexo".