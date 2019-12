'El gran show de Got Talent': Cucko deja en evidencia a Edurne durante su actuación y pulsa él mismo el botón

Cucko, el divertido mimo interpretado por Francis J. Quirós, ya conquistó en las audiciones de la cuarta edición de 'Got Talent España' con su torpeza y despiste, consiguiendo el pleno del jurado en la primera fase del programa tras lograr que Risto Mejide rectificara su decisión, para el que el en primer lugar fue un "no". Cucko, además de lograr pasar a la siguiente fase del programa, consiguió casarse de manera ficticia con Eva Isanta, miembro del jurado.

Cucko durante su actuación en 'El gran show de Got Talent'

Es por eso por lo que en este especial 'El gran show de Got Talent' llegaba como parte del equipo de la actriz de 'La que se avecina'. Tras una actuación en la que volvió a demostrar que es capaz de sembrar la risa con tan solo un gesto, Cucko se acercó a los miembros del jurado y le acercó un silbato a Edurne, la cual no logró hacerlo sonar, lo que hizo que este mismo terminara pulsando el pulsador rojo de la mesa. "Le has dado el silbato a una cantante que no sabe silbar", bromeaba el presentador, Santi Millán.

Silbido fallido

Lejos de molestarse, la intérprete de "Amanecer" bromeó también con la situación, y aplaudió la actuación de Cucko. "Tenemos al mejor clown de España sobre el escenario de Got Talent", expresaba la misma. Unas palabras que reforzó su compañera Paz Padilla, la cual quiso hacer un alegato en favor de los payasos, con una mención especial a Fofito, con el que se crió de pequeña.

Risto Mejide también aprovechó para alabar el trabajo del concursante, mencionando que había llegado el momento de darle lo que se merecía. Al menos lo que estaba en sus sí que se lo dio, que fue su voto para convertirse en el candidato finalista del programa en el equipo de Eva Isanta. Cucko lo celebró, a su manera, con una mezcla de emoción y torpeza.