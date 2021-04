La temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó' está llegando a su fin y, con él, muchas de las tramas van cogiendo fuerza mientras la familia Alcántara ha conseguido unificarse de nuevo tras todos los obstáculos. No obstante y, gracias a la novedad de tener una línea temporal en el presente por primera vez, los seguidores de la serie han obtenido la respuesta a la separación de dos de los personajes más queridos: Carlos y Karina.

Carlos y Karina en 'Cuéntame cómo pasó'

Durante la temporada 19 de la serie española, Carlos (interpretado por Ricardo Gómez) y Karina (Elena Rivera) abandonaron el barrio de San Genaro para continuar con su historia de amor en Nueva York. Sin embargo, durante los últimos capítulos se conoció que en la actualidad su relación había llegado a su fin, pero no se sabía los motivos hasta ahora.

Con la vuelta de Carlos (ahora interpretado por Carlos Hipólito) a Madrid en 2020 para cuidar de sus padres durante la pandemia producida por el Covid-19, debate junto a su hermana María (Carmen Climent) si vender el taller de costura de su madre, cuando recibe un mensaje de Adrián, su segundo hijo hasta ahora desconocido. Entonces conocemos que es un skinhead, una persona muy racista que hacía enfrentar a sus padres. "Le han detenido un par de veces, la última por intento de atropello a un grupo de manifestantes. Y si eso fuera poco, llevaba un arma sin tener licencia", explicaba.

"No sé cómo hemos podido llegar a esto. Él ha sido la causa de que Karina y yo nos separáramos. Bueno, ella te diría que no, pero... Es que al principio no le dimos mucha importancia porque pensábamos que solo quería llamar la atención. Ya sabes, padres progres... en casa poníamos a parir a Trump", sentenció Carlos dando respuesta a su separación.

Las críticas a la separación

Cuando se anunció que Carlos y Karina habían puesto punto y final a su relación, los seguidores de la serie no aceptaron ese final después de la emotiva despedida que los dos personajes protagonizaron. De hecho, incluso Elena Rivera, se mostró sorprendida por la decisión de los guionistas y así lo hizo saber a través de sus redes sociales.