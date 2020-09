Dakota Tárrega se derrumba al recordar la muerte de su hermano por las drogas en su regreso a la televisión

"Soy Dakota Tárraga y vengo al debate de '¿Quién educa a quién?' para ayudar a mejorar la relación entre padres e hijos porque yo he pasado por eso y se puede salir de todo". Así arrancaba la entrega del debate de La 1 el 28 de septiembre, sorprendiendo a muchos espectadores con esta aparición, nada más terminar el capítulo de 'HIT'.

La madre de Dakota y Dakota, en '¿Quién educa a quién?'

El espacio presentado por Mamen Asencio abordó en esta entrega la problemática que en muchas ocasiones hay entre los adolescentes con sus padres y madres. ¿Tienen los mayores la culpa de que sus hijos sean conflictivos? En el plató había diversidad de opiniones, pero Dakota, a quien se le presentó como "exadolescente conflictiva", tiene claro que en su caso la culpa no es de sus padres. "Me pasó una desgracia en mi vida. ¿Yo te he faltado alguna vez el respeto, mama?".

La invitada giró su mirada a las gradas, donde estaba sentada su madre, quien tomó la palabra. "En su caso sí que pasó una desgracia muy grande, y es que perdí un hijo y ella perdió un hermano en circunstancias no adecuadas. Los 16 primeros años de la vida de Dakota han sido como los de cualquier otra persona de su edad. (...) Fue ocurrir esto y los padres no supimos cortarla desde el principio. Yo estaba destrozada y ella también", declaraba la madre.

"No hay hijos problemáticos"

Tras escuchar estas palabras, la presentadora pidió que matizase qué es lo que ocurrió. "Mi hijo murió con 25 años por las drogas", declaró desde las gradas, y Dakota añadió: "Era mi hermano favorito y a raíz de eso me eché a la mala vida, a las drogas y a todo. Todo lo hice fatal, pero estoy arrepentida y todo el mundo puede cambiar". Antes de dar por concluido este asunto, la madre quiso dar la siguiente aclaración mientras Dakota se secaba las lágrimas de emoción: "Yo lo que quiero decir es que no hay hijos problemáticos, hay hijos con problemas. Siempre hay una razón. Un adolescente no se comporta así sin una causa".