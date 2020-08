Dakota Tárraga niega haber agredido a su madre y acusa a la Policía: "Me pegaron una paliza"

Tras un tiempo apartada de los medios de comunicación, Dakota Tárraga, la que fuese una de las participantes más polémicas de 'Hermano mayor' en Cuatro y exconcursante de 'Supervivientes' en Telecinco, ha vuelto a estar de actualidad aunque no por un motivo positivo. Según apuntaba Diario Información, esta fue detenida y pasó dos noches en el calabozo de la Comisaría Provincial de Alicante, siendo acusada de haber agredido a su madre en su hogar. Según el citado medio, los agentes se personaron en su hogar tras una llamada de su padre y se llevaron detenida a la chica, que salió del calabozo dos día después.

Dakota: "En casa hablamos gritando"

La madre de esta negó tajantemente esta información, al igual que la propia Dakota, que dejó varios mensajes en sus redes sociales tachando de mentira todo lo que se había publicado. Este domingo 2 de agosto se reafirmado en su versión en 'Viva la vida', donde tanto ella como su madre han sido entrevistadas en directo por Toñi Moreno para contar lo sucedido. Esta no ha dudado en dejar claro que en ningún momento hubo discusión alguna con su madre y los gritos no era sinónimo de ello ya que, tal y como ha confesado, "en casa hablamos gritando". "Mi hermano es sordo, así que hasta cuando le pido el pan, grito", ha sentenciado.

Dakota Tárraga en 'Viva la vida'

En cuanto a lo que sucedió esa noche, ha explicado que una vez llegó la policía, esta no puso resistencia y se marchó con ellos ya que creía que su detención era debido a una multa que no había pagado. Una vez vio que no era por ello y que tendría que restar en el calabozo varias horas, esta reaccionó de muy mala forma con los agentes, tal y como ella misma ha confesado en Telecinco. "Me puse muy chula con ellos (...) y por eso me dejaron allí retenida", ha afirmado Dakota, quien además acusó a los agentes que estuvieron con ella de "haberme tratado peor por ser Dakota" y de haber aprovechado que estaba allí "para preguntarme incluso por 'Supervivientes'".

Sin parte de lesiones de la presunta agresión

Pero la cosa no ha quedado ahí, y es que Dakota ha acusado a los agentes de haberle pegado. "Me pegaron y todo (...) me dieron una paliza (...) y todavía tengo marcas", ha sentenciado esta. Toñi Moreno por su parte ha querido saber si realmente fue una agresión o simplemente la tuvieron que reducir si ella se puso violenta en algún momento algo que Dakota ha negado tajantemente. Pese a ello, ha confesado que en ningún momento denunció a los agentes ni se personó en un centro médico para conseguir un parte de lesiones, algo que ni Toñi Moreni ni el resto de colaboradores presentes en plató han entendido.

La versión de la Policía

Paralelamente al testimonio de Dakota y su madre, que en reiteradas ocasiones ha negado haber sido agredida por su hija, el periodista Juan Luis Galiacho ha dado la versión de la policía, que sin duda contradice, y mucho, la de madre e hija. "Fue una una patrulla, vio un estado de alteración y por lo que me dicen, pudieron ver incluso algún hematoma (...) ante ese estado cogen y se llevan a Dakota a la patrulla. Esta tenía un estado anímico alterado, y por eso la metieron en los calabozos de la comisaría. Allí permaneció hasta el lunes, se negó a declarar y se le abrió el pertinente atestado policial", ha explicado el periodista, detallando después que finalmente la madre no presentó ningún tipo de lesiones y la justicia no vio motivo para actuar actuando de ninguna forma en el caso.