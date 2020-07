Dakota Tárraga desmiente que haya agredido a su madre: "Habláis sin saber"

Tras su convulsa andadura en 'Supervivientes 2018', Dakota Tárraga llevaba meses alejada del foco mediático. Ahora, la participante más famosa de 'Hermano mayor' ha vuelto a la palestra, precisamente, por un asunto relacionado con su familia.

Dakota Tárraga

Según el Diario Información, Dakota habría habría pasado dos noches en el calabozo tras ser detenida en la Comisaría Provincial de Alicante el pasado fin de semana bajo la acusación de maltratar a su madre. Tárraga habría empujado y propinado un puñetazo a su progenitora, lo que habría provocado que el padre diese aviso a la Policía, siempre según el citado medio. Indican que fue puesta en libertad sin cargos, pues su madre no interpuso una denuncia contra ella.

Dakota ha respondido tajante a las acusaciones a través de un stories de Instagram. "Estoy hasta las narices de que se mienta a cuenta de mí. Habláis sin saber. Quiero ver la denuncia. Ah no, que no hay nada, estáis cometiendo un delito contra mi persona", ha reclamado muy enfadada.

"No lo voy a permitir"

Más tarde, Tárraga ha reiterado su repulsa a la acusación a través de Twitter: "Yo no he hecho nada. A mis palabras me remito espero y quiero que toda España vea esa denuncia de los que ellos han hecho una afirmación. Tarde lo que tarde, esto no lo voy a permitir", ha zanjado la protagonista de la polémica.