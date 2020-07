La madre de Dakota niega cualquier agresión pero confirma que su hija fue detenida

Tras meses desaparecida de la televisión, Dakota Tárraga ha vuelto a la palestra esta semana a raíz de una polémica. Según el Diario Información, la exconcursante de 'Supervivientes' habría agredido a su madre, propinándole supuestamente un empujón y un puñetazo. Esto habría provocado el arresto por parte de la Policía Nacional de Alicante, llegando a pasar una noche en el calabozo.

Dakota Tárraga

La propia Dakota desmintió rápidamente esta noticia a través de redes sociales. Además, su madre entró en directo en 'Sálvame' este martes para atajar el tema asegurando que "todo es mentira". Su hija sí fue detenida, pero por algo que ocurrió cuando tenía 22 años.

"Cuando vi la noticia me dieron ganas de reírme, pero a mi hija la hicieron llorar y a eso no hay derecho cuando no has hecho nada", afirmó Nadia. "Si mi hija me hubiera hecho algo, te garantizo que yo le planto una denuncia, pero si fuera verdad no estaría conmigo, porque no la tendría en mi casa", zanjó la progenitora de la famosa exparticipante de 'Hermano mayor'.

Nadia confirmó que su hija sí había sido detenida, pero por "una cosa de hace años" relacionada con asuntos de "dinero". Dakota contactó con Chelo García-Cortés y volvió a descartar cualquier tipo de agresión. "Me ha dicho que me lo explicará llegado el momento", se ha limitado a apuntar la colaboradora, destacando que "los padres de Dakota, sobre todo la madre, están dando un ejemplo".

Dakota, muy afectada

Muy enfadada, Dakota ha vuelto a dejar clara su versión en redes sociales: "Es falso que haya agredido a mi madre, es falso que la Policía Nacional haya acudido a mi casa el sábado, es falso que haya sido detenida y pasado dos noches en el calabozo, es falso que haya salido en libertad después de que mi madre negara presentar una denuncia en mi contra", ha zanjado la exsuperviviente.