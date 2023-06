Dakota Tárraga noquea a Fani Carbajo en un combate efímero: "¡Jódete!"

Por Redacción |

Dakota Tárraga ('Hermano mayor') y Fani Carbajo ('La isla de las tentaciones') se han enfrentado a golpes en la Cubierta de Leganés durante la retransmisión de la FAMMA League, una competición de MMA protagonizada por numerosos influencers en la que combaten varios famosos en el ring. Ambas celebrities han terminado a puñetazo limpio en un combate que ha durado menos de medio minuto.

Dakota Tárraga y Pipi Estrada en la FAMMA League

Dakota Tárragaa Fani Carbajo en un tiempo récord, proclamándosedel combate y recibiendo un premio que el periodista deportivo Pipi Estrada le ha entregado., le decía Tárraga con sorna y

Antes de la pelea, Tárraga le regalaba a Carbajo un paquete de bolsas para recoger heces de perro, mientras que la otra le daba un bozal para que se mantuviera calladita. "Me ha dejado to mal, hay que reconocerlo, pero esto es lo que se va a poner ella después de la pelea", le decía la de 'Hermano mayor' con el bozal en la mano. Fani Carbajo aseguraba que no le tenía ningún miedo a su rival y que estaba dispuesta a enfrentarse a ella a pesar de conocer su fuerte carácter.

Dakota dejando KO a Fani en menos de 1 minuto en su combate de la #FammaLeague pic.twitter.com/o3WPbjMg1R — telemagazine (@telemgzn) June 2, 2023

¿Combate injusto?

Tras acabar la pelea, Fani Carbajo daba la enhorabuena a su contrincante pero aseguraba que se había saltado las normas y no era justa su victoria: "Sabe perfectamente que estando lesionada me he subido aquí, y no se me podía agarrar del cuello y me ha agarrado", decía. "Enhorabuena Dakota pero no se han cumplido las normas", recriminaba la de 'La isla de las tentaciones', aunque su rival le ignoraba.