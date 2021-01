Dani Mateo se disculpa tras un chiste en 'Zapeando': "Me está riñendo el director, he pisado la línea"

Dani Mateo sabe de sobra que hacer un gag o contar un chiste le puede hacer pasar una mala jugada. Aun así, él no se corta a la hora de hacer humor, aunque tenga que acabar pidiendo disculpas como pasó la tarde del 13 de enero en 'Zapeando'. Todo comenzó cuando Lorena Castell dio paso a un vídeo que relacionado con pasteles y la Covid-19.

Dani Mateo, en 'Zapeando'

Un pastelero alemán ha empezado a hacer tartas con forma de jeringuilla hecha de mazapán. "Es una forma dulce de perderle el miedo a la vacuna y las inyecciones. Su creador asegura que se pueden tomar las dosis que se quiera y que no tienen efectos secundarios, salvo pillar algunos kilillos por el azúcar", comentaba la colaboradora.

Al escuchar las palabras de su compañera, Dani Mateo vio que era el momento oportuno de hacer el siguiente chiste, que no estaba en guion: "Es como el Calippo, que también es una buena forma de perder el miedo". Siguiendo con lo estipulado y sin haber escuchado el comentario del presentador, era el momento de intervenir de Miki Nadal: "Si esa fuera la verdadera vacuna contra el coronavirus la próxima pandemia sería de diabetes".

"Pido perdón por el chiste"

Mientras el resto de colaboradores se llevaba las manos a la cabeza al escuchar el comentario de Dani Mateo, este pidió disculpas rápidamente: "Perdón, perdón. Me está riñendo el director. Perdón, perdón, he pisado la línea y pido perdón por este último chiste". "No pasa nada", le aseguraba Mini Nadal desde la mesa.