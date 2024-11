Daniela estalla contra el Súper y pide abandonar 'Gran hermano 19': "¡Hasta tú vas en mi contra!"

Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano 19' ya está encarando sus últimas semanas y, con ellas, parece que la tensión dentro de la casa no deja de crecer. Tanto es así que, en medio de una de sus sesiones de confesionario después de recibir múltiples críticas de sus compañeros en pleno directo de 'Gran Hermano: El debate', Daniela Cano acabó estallando incluso contra el Súper antes de activar el protocolo de abandono y echar a su compañera Maica Benedicto para estar a solas.

Daniela, acompañada por Maica, estalla contra el Súper en 'Gran hermano 19'

"En los posicionamientos me han dejado de peligrosa, violenta", acusó una alterada Daniela, acompañada por Maica., estalló la colombiana, en referencia al Súper que trataba, en vano, de calmarla. La concursante acabó pidiendo a Maica que abandonara el confesionario y mantuvo su postura con el Súper una vez a solas:. El resumen de lo ocurrido concluyó con la concursante llorando, en el suelo, contra el sofá: "No tendría que haber entrado aquí".

Ante dichas imágenes, Jorge Javier Vázquez se dirigió a la audiencia para "aclarar que Daniela nunca estuvo sola": "El Súper en todo momento trató de calmarla y ayudarla, porque la salida de la casa es voluntaria, pero siempre intentamos que las decisiones no se tomen en caliente. Por eso, en los últimos días tanto Daniela como Maica han tenido el apoyo y el seguimiento de su psicóloga". Tras su estallido, Daniela se dirigió al Súper para "disculparme contigo, pero es que la noche de hoy ha sido un poco bastante movida y a veces siento como que vosotros estáis de un bando, que quizás ya sé que no es así". "No tienes que pedir perdón", le indicó el Súper.

"Se me está haciendo cuesta arriba"

"Estoy agobiada, no entiendo esa manía y esa obsesión conmigo. (...) Pero los posicionamientos, muchas de las cosas que han dicho, están sacadas de contexto y se lo han llevado a su terreno", se desahogó la colombiana, dado que "mi imagen está públicamente expuesta y hay que tener cuidado con lo que se dice, porque puede dar una imagen equivocada". "Es muy duro. A mí estos días se me están haciendo cuesta arriba y con Maica, más, porque encima tengo que ser fuerte por mí por ella. Porque ella no lo está pasando bien", añadió la concursante.

"Está bien aceptar que te supera"

Ya en directo, Daniela admitió sentirse "mejor, está siendo un poco más complicado de lo que pensaba, porque como me habían informado mis Fresis, cuanto más cerca está la final, todo el mundo aquí saca las garras". "El concurso se está volviendo cada vez más difícil. Yo pensaba que cuanto menos gente, sería más fácil. Pero me he dado cuenta que es al revés", añadió la colombiana. Cuando Vázquez le recordó que "el público te ha salvado muchísimas veces", Daniela dio las gracias por ello, "aunque a veces quiero salir corriendo por patas".

"Tengo que intentar aceptar la situación y salir un poco de lo que siento. Es difícil de explicar", declaró la concursante, con el deseo de "ser lo que soy, pero me cuesta mucho con lo que está pasando últimamente". "Pero prometo haceros reír", se comprometió la colombiana. Asimismo, Daniela confirmó que desactivaba el protocolo de abandono: "Lo siento por ser tan impulsiva, pero es que a veces me supera". "Está muy bien aceptar que es algo complicado, que a veces te supera, es lógico. Y no te sientas mal por eso, pero a nosotros tú no sabes la alegría que nos da que nos tenemos que olvidar del protocolo de abandono", manifestó Vázquez.