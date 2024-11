Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 21 de noviembre, 'Gran Hermano 19' alcanzó su duodécima gala semanal con Manu Vulcán y Nerea Minguela como candidatos a la expulsión, después de la triple salvación del resto de nominados durante la gala de 'Gran Hermano: Límite 48 horas'. Dicho duelo se resolvió con la expulsión definitiva de Manu, una semana después de que él recuperase la plaza de Laura Vieguez Galera en el concurso gracias al poder de la salvación.

Nerea, Manu, Laura y Luis, tras la expulsión del segundo de 'Gran hermano 19'

En plena gala de los familiares, en la que la mayoría de los concursantes se reunieron por primera vez con sus seres queridos en meses, el programa desveló que. Antes de su posible despedida, el programa reunió a Nerea con su novio Luis para repasar por primera vez los momentos más tensos de su convivencia., confesó la madrileña, entre lágrimas, antes de disculparse con su pareja y abrazarlo.

Ambos concursantes tuvieron entonces ocasión de reunirse con sus madres, al igual que ocurrió con Manu y Laura, antes de que el gaditano se despidiera de su "pareja" en la casa para reunirse a solas con Nerea. El programa emitió entonces las críticas de la madrileña contra Manu por "ocultarse" detrás de Laura y dejarse "influenciar por ella", algo que reiteró ante el gaditano. "Yo tengo mi personalidad. Siempre he buscado la paz, evitaba los conflictos, así que yo seguiré igual esté o no con Laura", defendió este, antes de que se trasladaran a la sala de expulsión, desde donde pudieron verlos sus respectivas parejas, quienes descubrieron al mismo tiempo la expulsión de Manu.

"No ha sido por problemas de convivencia"

El gaditano recibió entonces un abrazo de su compañera, al igual que Laura lo recibió de Luis en el salón de la casa, al separase de Manu una semana después de que volviera gracias a él. "Qué fuerte, no me lo creo, estoy temblando. También me sabe mal porque es una pena", confesó Nerea, agradecida con "todos los que me habéis apoyado, estoy supercontenta y voy a estar ahí con una sonrisa, lo voy a dar todo, voy a corregir mis errores".

Manu se convierte en el EXPULSADO de la noche 💣 #GHGala12 #GH21N pic.twitter.com/zwHh93yVCH — Gran Hermano (@ghoficial) November 21, 2024

Una vez a solas, Manu manifestó lo "complicada" que era su marcha "tal y como estaba yo en la casa y cómo estaba la cosa con Laura, pero es lo que hay". Ante la pregunta de "por qué estás fuera", el gaditano apuntó que había sido "por no gestionar este conflicto interno que he tenido en la cabeza" con respecto a su relación con la sevillana. "No ha sido por problemas de convivencia ni por mi forma de ser", afirmó el expulsado, muy seguro. Jorge Javier Vázquez opinó entonces que "tu concurso ha estado marcado por la indecisión permanente", algo con lo que Manu se mostró en desacuerdo, para después lanzar un mensaje de ánimo a Laura antes de abandonar la casa.