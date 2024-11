Por Beatriz Prieto |

La duodécima gala de 'Gran Hermano 19' vivió la despedida de Manu Vulcán como expulsado de la semana, además de las nominaciones por parte de los familiares de los concursantes. Una gala marcada por sus cariñosos reencuentros con los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra, que abrió de nuevo sus puertas a Ruvens Pérez ante su triunfo en la repesca, como punto final de la cita.

Ruvens, emocionado al convertirse en el repescado de 'Gran hermano 19'

, quien vio desaparecer sus opciones al comienzo de la gala y recibió el cariño de todos sus compañeros antes de abandonar definitivamente la casa por segunda vez. Con la vasca fuera de juego, quedó un duelo entre Ruvens y Lucía que situó. No obstante, no fue hasta los últimos minutos del programa, pasadas las dos de la mañana, cuando

"No me lo esperaba", confesaba Ruvens, visiblemente emocionado al conocer la noticia, momento en el que Lucía se limitó a soltarle un "enhorabuena". "Muchas gracias, prometo aprovechar esta oportunidad. No tengo palabras, estoy bloqueado, gracias", añadió el manchego, sin poder estarse quieto, a quien Vázquez desveló el porcentaje de apoyo que había recibido. Ruvens prometió entonces "no decepcionaros", dirigiéndose a la cámara, para después reiterar sus "mil gracias, no puedo decir nada más".

El descontento de Maica y Daniela

"Suerte, que vaya bien", le dedicó el manchego a su rival, quien respondió con un "gracia, igualmente". Ruvens procedió a reencontrarse entonces con sus compañeros del concurso, de los cuales la mayoría recibieron su regreso con evidente alegría, mientras Maica Benedicto y Daniela Cano fueron las única que permanecieron sentadas en el sofá al ver que Lucía se había quedado definitivamente fuera del reality. De este modo, Ruvens recuperaba de nuevo su plaza en el reality tan solo una semana después de haber sido expulsado y haberse unido entonces al resto de candidatas a la repesca, de la que Laura Vieguez quedó fuera al ser "resucitada" como concursante gracias al poder que recibió Manu Vulcán.