Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano 19' alcanzó su duodécima cita semanal el jueves 21 de noviembre, en la que Manu Vulcán tuvo que despedirse del reality como noveno expulsado de la edición. Asimismo, la gala estuvo marcada por los reencuentros de los concursantes con sus familiares quienes, de hecho, tuvieron que nominar en su nombre, lo que dejó en manos de la audiencia, además de a Daniela Cano con su nominación perpetua, a Edi Insua, Adrián Thiam y Laura Vieguez Galera.

Los familiares de los concursantes de 'Gran hermano 19' en la gala 12

Después de que, pudieron presenciar cómo, desde el salón de la casa de Guadalix de la Sierra, cada uno de ellos iba repartiendo sus puntos para la nominación, con agilidad, tras la advertencia inicial de Jorge Javier Vázquez , les avisó el presentador, en el arranque de la gala.

Conscientes de que no podían nominar a Daniela, dado que estaba ya en la palestra por la nominación perpetua que le otorgó Jorge Pérez, al igual que la hermana de Óscar Landa tampoco pudo nominar por el veto que le impuso Juan Luis Quintana, los familiares procedieron a repartir sus puntos por turnos. Estos dejaron en cabeza a Edi, con un total de once, seguido por Adrián, con diez, y Laura, con nueve. Solo un punto separó a Juan de la nominación mientras que, en el lado opuesto, quedaron Luis y Violeta Crespo al recibir tan solo uno y cero puntos, respectivamente.

Rifirrafes entre los familiares

Lejos de estar libres de tensiones, las nominaciones de los familiares también levantaron ciertas ampollas entre ellos, que no pasaron desapercibidas a los concursantes. "No nomino a Maica porque la salva Daniela. Con el Big Bro, sería tirar puntos", manifestó Nuria, madre de Edi, tras dar tres puntos a Adrián, haciendo referencia al poder que ostentaba la colombiana. La madre de esta, Ángela, cargó contra el gallego al darle tres puntos, con el argumento de que "está metiendo mierda a los compañeros para que nominen a Daniela".

Así ha sido el accidentado reencuentro entre Maica y Antonio 🤣#GHGala12 #GH21N pic.twitter.com/iEsGZcHpoA — Gran Hermano (@ghoficial) November 21, 2024

Se me ha metido algo en el ojo con el reencuentro entre Violeta y su madre 🥹#GHGala12 #GH21N pic.twitter.com/bzrbDPIkvl — Gran Hermano (@ghoficial) November 22, 2024

"Mi hermana no lleva ningún papel, el papel lo llevará él", manifestó por su parte el hermano de Maica, Antonio, al entregar tres puntos también a Edi. La tensión, sin embargo, alcanzó su máximo con la intervención de Cristina, la madre de Juan, quien, tras dar tres puntos a Óscar, soltó que lo hacía "porque no tiene cojones". "Cojones tú, que le has dicho que haga carpeta con Óscar", soltó la hermana del vasco. "Es que es la única manera de que gane mi hijo", defendió Cristina, quien añadió que todos estaban "actuando" dentro del reality, cuando la hermana de Óscar la acusó de recomendar a su hijo que fuera actor.