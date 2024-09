Por Beatriz Prieto |

El jueves 19 de septiembre, 'Gran Hermano 19' sumó su tercera cita semanal con Jorge Javier Vázquez, en la que los concursantes se despidieron de Silvia Rolek al ser expulsada por parte de la organización, mientras que Óscar Landa y Juan Luis Quintana se trasladaron a la casa secreta al ser los más votados en las nominaciones. Con tres compañeros menos, el resto de concursantes se sometieron a una nueva ronda de nominaciones determinadas por distintas llamadas, que dejaron en la palestra a Laura Vieguez Galera, Luis ('GH 19'), Lucía Rolek y Nerea Minguela.

Reparto de puntos en las nominaciones de la gala 3 de 'Gran hermano 19'

, apuntó Vázquez, al comienzo de la gala, cuando explicó que "todos recibirán una llamada con un mensaje claro e inesperado que también puede ser fatal". "De hecho,", remató el presentador, sobre, después de que el programa publicara en redes el orden de los privilegios y desventajas que conllevaría responder a cada llamada.

A pesar de la mala noticia, Laura pudo repartir sus puntos, optando por dar uno a Nerea, dos a Luis y tres a Lucía, dada su escasa relación con ellos y, en el caso de la última, la excusa de que "la veo muy mal, se quiere ir" tras la expulsión de su hermana. Violeta Crespo fue la siguiente en responder y conseguir con ello la inmunidad, para después nominar con un punto a Maite Benítez porque "hay veces que la falta un poco de educación al decir las cosas que le molestan", con dos a Elsa Mateos, por ser "con la que menos hablo"; y con tres a Adrián Thiam, porque "ha llegado un momento en el que solamente está detrás de Maica, no me aporta nada".

Lucía y Maica, sin posibilidad de nominar

El tercer turno fue para Nerea, quien dio un punto a Maite por la misma razón que Violeta, dos a Adrián por ser "con el que menos estoy hablando últimamente" y tres a Elsa porque "hemos tenido algunos rifirrafes por tema de chicos". Maite fue la cuarta y tuvo que dar seis puntos a uno de sus compañeros, por lo que eligió a Luis con el argumento de que "quiero darle la oportunidad a la nueva muñeca", en referencia a Lucía. Esta, por desgracia, fue vetada por Edi Insua en su turno, a lo que sumó el darle sus tres puntos por apenas tener contacto con ella: "Considero que apenas lleva tiempo aquí para saber a quién votar".

Este será el orden de las llamadas y sus consecuencias?? El primero que coja el teléfono, se llevará la nominación directa. ¡A la vuelta, comenzamos! #GHGala3 #GH19S pic.twitter.com/gyloey7nAs — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2024

Laura se ha quedado tiesa con su nominación directa #GHGala3 #GH19S pic.twitter.com/uiZvHseMGm — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2024

El gallego, además, dio un punto a Nerea porque "no quiero tocar a ninguno de los que son más afines a mí" y dos a su novio por el mismo motivo. Al igual que Nerea, Elsa también nominó normal y le dio un punto a la madrileña porque "apenas tenemos comunicación y no me aporta mucho", mientras que Lucía se llevó sus dos y Luis, sus tres, por razones parecidas. En el turno de Maica, esta descubrió que no podría nominar antes de que Ruvens Pérez nominara a Lucía, Luis y Nerea. El segundo, Manu Vulcán y Adrián pusieron el punto final repartiendo los puntos entre ellos y cerrando así la lista de nominados: Luis dio dos a Manu, este dio tres a Diego y el tercero otorgó el restante al DJ.