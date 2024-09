Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano 19' alcanzó su tercera cita semanal con Jorge Javier Vázquez la noche del jueves 19 de septiembre, en Telecinco, con Luis, Óscar Landa y Juan Luis Quintana como últimos nominados, tras las salvaciones previas de Ruvens Pérez y Nerea Minguela. Un enfrentamiento a tres bandas, en manos de los espectadores, que se resolvió con el traslado de Óscar y Juan a la casa pequeña.

Luis y Juan antes de la expulsión del segundo de la casa grande de 'Gran hermano 19'

La gala arrancó mostrando un sorpasso entre los porcentajes que se quedaron con un 38,9%, un 39,7% y un 21,4%, antes de que, aseguraba el vasco, tranquilo. Óscar también confesó, al hablar de por qué el público lo querría fuera, que "no sé qué imagen se proyecta fuera y es lo que quiero saber". Asimismo, el programa, con quien había tenido bastantes enfrentamientos,

"La situación sinceramente no es agradable. Yo ya he dicho que es una persona siempre me ha tratado bien, se ha preocupado por mí y le he agradecido todo, pero has tenido malas actitudes con otras personas y eso a mí no me gusta", confesó su paisana, mientras que la murciana recordó que "he sentido un engaño muy grande, lo hemos intentado solucionar", un paso del que habían retrocedido. "En el fondo le tengo cariño a pesar de lo que ha pasado", añadió Maica, a quien Óscar animó a estar "tranquila" y disfrutar del reality. "Nos veremos fuera, que la vida es muy larga. Doy gracias por estar aquí y haberte conocido", le dedicó el vasco, antes de abandonar la casa.

"Para conocerme se necesita más tiempo"

Óscar fue sorprendido entonces con el descubrimiento de la casa secreta, en la que se reencontró con sus antiguas compañeras Vanessa Bouza y Daniela Cano, tras lo cual el resto de concursantes descubrieron que habría de nuevo una segunda expulsión. Con Luis y Juan en la sala de expulsión, Vázquez anunció la marcha del segundo, quien se fundió en un abrazo con su compañero. "Lo has hecho de puta madre. Eres un tío de diez, un concursante increíble, vales mucho, te lo digo en serio. Nos quedamos con un buen sabor de boca de ti", le dedicó Luis, tras lo cual incluso añadió que "me sabe mal por ti" y dio las gracias a la audiencia.

Así ha sido la entrada de Óscar a la casa secreta #GHGala3 #GH19S pic.twitter.com/AZFPOf5Tf3 — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2024

Juan se convierte en el nuevo expulsado de Gran Hermano 💥 #GHGala3 #GH19S pic.twitter.com/JrtmaWwZeA — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2024

"Disfrútalo, dale duro", correspondió Juan, antes de la marcha de su paisano. Una vez a solas, el madrileño dio sus primeras impresiones: "Es tan complicado estar aquí... desde fuera no sé cómo se pueden ver las cosas. Yo me quedo a gusto, porque he sido real en todo momento. Me hubiera gustado continuar, me da mucha rabia porque he estado solo dos semanas y creo que, al final, para conocerme se necesita más tiempo". A raíz de esas palabras, la alegría de Juan fue más que evidente al saber que continuaba en el reality, tras llevarse la sorpresa de descubrir la casa secreta y a todos sus habitantes.