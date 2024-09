Por Joan Centelles Martínez |

Danna Paola no pasó de puntillas por 'La revuelta'. En su visita al espacio que presenta David Broncano en La 1 de RTVE, la mexicana dejó un recado envenenado a Pablo Motos, mandó una invitación a su amiga Shakira para que acuda al programa y se animó a hablar de la relación sentimental que tuvo con el futbolista Neymar, temas que no pasaron para nada desapercibidos entre los espectadores.

Danna Paola en 'La revuelta'

A pesar de que la mexicana acudía para hablar de su participación en el doblaje de ' Wicked ',. Entre otros temas sobre los que divagaron, terminaron hablando de fútbol, momento en el que la mexicana explicaba: "". Broncano se interesaba por su chico y le preguntaba: "".

"No, no, ya he estado con futbolistas y...", sorprendía entonces la invitada. Aunque el presentador le insistió, la cantante no quiso desvelar la identidad de los deportistas con los que había estado. "He estado con futbolistas que tienen el rollo de estar con actrices y cantantes. He tenido mis experiencias, todas ellas buenas, pero entiendo que la profesión es demandante y la mía también. Entonces no compaginamos", explicaba también.

????? El salseito: Danna confirma su relación con Neymar.



Un saludo a todos los lectores que están leyendo este tuit incrustado en el párrafo de una noticia. #LaRevuelta @dannajustdanna pic.twitter.com/tHfgUjB306 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 25, 2024

Confirma su relación con Neymar

Mientras se justificaba, Broncano le había pedido a Miguel Campos, coordinador de guion de 'La Revuelta', que buscara en Google los romances que había tenido la mexicana en el mundo del fútbol, afirmando momentos después: "Neymar, ¿no?". Tras desvelarse el nombre, Paola confirmaba con una sonrisa: "Sí, nos conocimos". Era entonces cuando aprovechaba para regalarle unas bonitas palabras al jugador: "Es increíble, muy divertido, una gran persona".

"Estaba en el Paris Saint-Germain", explicaba también sobre la época en la que comenzaron la relación. "Se le ve cachondo, ¿no?", le preguntaba con humor el presentador, antes de que la cantante se arrepintiera de corroborar los rumores que en su día saltaron en los medios de comunicación: "Dios mío, esto nunca lo había dicho... No fue nada serio. Hay muchas relaciones que no se confirman, pero existen", zanjaba ella antes de que Broncano cambiara de tema.