No es extraño que los políticos teman a Cristina Pardo porque es cierto que siempre tiene una buena respuesta para todos ellos. Esta vez, Fernando Simón ha sido quien ha recibido el dardo de la periodista de laSexta. El epidemiólogo se ha pronunciado sobre el ascenso de casos de la variante Omicrón y Pardo, por su parte, decidió adaptarle una expresión culinaria para contestar a sus declaraciones.

Fernando Simón y Cristina Pardo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no descarta nuevas restricciones en Navidad para controlar el aumento de positivos en coronavirus y así lo comunicó a los medios de comunicación, asegurando que el pasaporte Covid es una buena herramienta para frenar la curva, pero no es la clave, por lo tanto, no se descarta tomar nuevas medidas.

Cristina Pardo, desde 'Más vale tarde', tomaba estas palabras del científico e intentaba quitar hierro al asunto, soltando uno de sus populares chascarrillos: "Fernando Simón, que a veces acierta y a veces no, es como los pimientos del padrón", comentaba la presentadora antes de dar paso a su compañera para explicar la situación sanitaria en la comunidad de Madrid.

Cristina Pardo y sus famosos zascas en televisión

Esta vez, Fernando Simón ha sido el objetivo de Cristina Pardo, pero, si echamos la vista atrás, vemos que el zaragozano es uno de los muchos que ha recibido pullitas de la presentadora. En mayo de 2021, Pardo hacía gala de su originalidad con Toni Cantó; entonces, la periodista afirmaba que el político seguía la filosofía de Cholo Simeone, la de ir "de partido en partido", en referencia a su paso por distintas formaciones políticas.