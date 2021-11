Miguel Bosé abandona la entrevista con Cristina Pardo por sus preguntas sobre la pandemia

El cantante Miguel Bosé protagoniza otro tenso encuentro con la prensa española. El artista, que estaba realizando la promoción de sus memorias, tuvo un encontronazo con Cristina Pardo durante su entrevista para 'Más vale tarde'. La periodista sacó a relucir las polémicas declaraciones de Bosé sobre la pandemia, lo que provocó que el aclamado intérprete finalizara su charla con ella. Además, el hijo de Lucía Bosé aprovechó la ocasión para lanzar un zasca a Jordi Évole.

Miguel Bosé y Cristina Pardo durante su entrevista de 'Más vale tarde'

Miguel Bosé se atrevió a hablar de su vida más privada en el libro sobre sus vivencias. De hecho, comenzó su charla con Pardo hablando de su infancia y de la figura de su padre, el torero Luis Miguel Dominguín: "Jamás llegó a las manos, pero el patriarcado era absoluto. Cuando mi madre le fue a pedir el divorcio, él le dijo que una mujer 'traga'". A pesar de haber pasado varias décadas desde aquellas experiencias, el artista aseguró que la sociedad no había cambiado tanto: "España sigue fiel a sus dogmas y a sus taras", comentó el artista.

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando la periodista ironizó sobre las declaraciones que Bosé había hecho sobre la pandemia: "No te he preguntado nada sobre el coronavirus, no sé si te sientes raro", le dijo Pardo, entre risas. "De eso no hablo en el libro", respondió el cantante. Segundos después, se escucha a alguien del equipo del artista avisar de que estaban "fuera de tiempo". Estas palabras hicieron que el invitado se levantara y saliera del set en el que estaba realizando la promoción.

Ataca a Jordi Évole

El programa que Miguel Bosé protagonizó en 'Lo de Évole' continúa trayéndole consecuencias. De hecho, el nombre del periodista catalán salió a relucir en una de las cuestiones planteadas por Pardo: "A Jordi Évole le contaste que habías tenido problemas con la voz", comentó la navarra. Acto seguido, Bosé aprovechó para lanzarle un gran zasca: "¿Jordi quién? ¿Quién es?".

La conductora de 'Más vale tarde' intentó zanjar el tema de la mejor forma que pudo: "Los espectadores de laSexta sí le conocen", comentó Pardo con mucha ironía. A pesar de estas conciliadoras palabras de la presentadora, el afamado cantante no se lo pensó y volvió a responder, de una manera tajante: "Pues háblales a ellos, no me hables a mí", sentenció.