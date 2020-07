El dardo de Lolita a Antena 3 por no contratar a su hija, Elena Furiase: "No comulgan con ella"

Lolita Flores ha visitado este viernes el plató de 'Espejo público' para promocionar su nueva obra de teatro, "Llévame hasta el cielo". Además, la artista ha recordado cómo pasó el confinamiento alejada de su hija, la también actriz Elena Furiase. Lo que pocos esperaban es que la jueza de 'Tu cara me suena' lanzase una pulla a Antena 3 sobre el trabajo de su primogénita.

"El confinamiento fue duro para mí, como para todos los españoles, porque estaba acostumbrada a trabajar, a viajar, a meterme en un avión", ha enumerado Lolita antes de hablar de su hija. "Elena me ha dado muchas alegrías y espero que me las siga dando, aunque Antena 3 no la contrata nunca para ninguna serie, pero bueno, ya la contratarán", ha dejado caer la actriz y cantante

La hija de Lola Flores ha ido más allá, asegurando que la exprotagonista de 'El internado' no le han faltado castings para diferentes ficciones de Atresmedia. "Hace pruebas, pero parece ser que Antena 3 no comulga mucho con ella", ha aclarado a continuación, ante la evidente sorpresa de los tertulianos.

El futuro de 'Tu cara me suena'

Cuando en plató le han recordado que ella sí trabaja como jueza en 'TCMS', ha respondido tajante: "A mí tampoco me llaman para series". Con todo, ha reconocido que está pendiente de retomar las grabaciones del talent musical, que fueron cancelados en marzo a causa de la crisis del coronavirus.

Sobre el futuro del programa, que espera la grabación de las entregas finales de la octava temporada, también ha sugerido unos plazos: "Imagino que empezaremos en otoño. Estamos todos desesperados. Lo mismo Àngel Llàcer, que Carlos Latre, que Chenoa, que yo y que los concursantes estamos deseando volver. Pero no tenemos fecha todavía, creo que es en otoño", ha confesado la madrileña.