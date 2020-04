Lolita responde a las palabras de VOX: "Estoy muy orgullosa de ser titiritera; damos mucha alegría a la gente"

La noche del 1 de abril, 'El hormiguero' contó con Rosalía y Lolita Flores como invitadas, dos cantantes que contaron cómo estaban pasando el confinamiento mientras dura la crisis del coronavirus. La primera conectó desde Miami, donde está pasando la cuarentena, mientras que Lolita vino después, quien observó la unión de "esta generación de una cantante que está formándola mundial, y yo, que también soy cantante aunque ahora sea más "titiritera", como me suelen decir, cosa de la que estoy muy orgullosa".

Pablo Motos y Lolita, en 'El hormiguero'

Este comentario venía a colación de un tuit de VOX en el que atacaba directamente a los artistas: "A lo mejor ahora los españoles se dan cuenta de que podemos vivir sin los titiriteros pero no sin nuestros agricultores y ganaderos". Lolita, que aseguró ser una mujer muy activa y se aburre ahora pronto al leer o pintar, admitió no sentirse extrañada de que les llamen así.

"Estoy acostumbrada desde que tengo 16 años es a coger un avión, un tren un coche, actuar, cantar, a hacer una obra de teatro... Ahora mismo nos han cortado los pies del suelo y ahora no hablan de nosotros", comentaba Lolita, para matizar: "Menos algunos que creo que equívocamente no lo han dicho tan despectivamente", refiriéndose a Vox y al uso del término. "Los titiriteros damos mucha alegría a la gente y la gente tiene donde divertirse porque paga su entrada por venir a verte: a una sala, a un cine, a una serie de televisión", expuso demostrando que se quería desahogar respecto a este asunto.

Reinventarse en Instagram

Lolita mencionó a Luisa Martín, Roberto Álvarez, Toni Acosta y Silvia Abril, para hablar de aquellos intérpretes que se están reinventando haciendo teatro en redes sociales desde sus casas. "Estoy intentando a ver si me aprendo algún libreto para hacer un poco teatro en Instagram para que la gente no se olvide de esta profesión y que nosotros mismo, que nos dedicamos al teatro, que tampoco se nos caigan las lágrimas", explicaba Lolita, visiblemente emocionada, y concluía con esta reflexión: "Sé que la gente va a volver a trabajar y a tener sus empresas. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a empezar? Seremos los últimos, porque uno no puede estar sentado al lado del otro", refiriéndose al público en el teatro.