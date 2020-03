Lolita explica en 'Tu cara me suena' los motivos de su ausencia en la última gala: "Peté"

El rumbo de la octava edición de 'Tu cara me suena' ya ha vuelto a la normalidad. El viernes veintiocho de febrero fue una gala especial porque se celebraron en el talent show de Gestmusic los treinta años de Antena 3 y, para ello, los concursantes viajaron en el tiempo y homenajearon a la cadena recordando sus mejores formatos. Pero eso no fue lo único fuera de lo habitual.

Lolita en 'Tu cara me suena'

Siempre que Manel Fuentes salta al escenario al inicio de cada entrega, presenta a los cuatro jueces. Pero la pasada gala solo lo hizo con tres, y es que Lolita no acudió a su puesto de trabajo. Nadie dio ninguna explicación sobre el porqué, pero en la novena gala ha regresado más fuerte que nunca. "Quiero aclarar algo", ha comenzado diciendo después de la actuación de Cristina Ramos, cuando ha salido al centro del plató para participar en un juego.

En ese momento ha explicado los motivos de su ausencia de la semana pasada: "Una también de vez en cuando hace '¡PUM!' y peta, y yo peté". También ha comentado que le fastidió no poder participar en esa gala especial. Para tranquilizar a todos los que le estaban escuchando, ha aclarado –entre risas y ovaciones de todos los presentes- que no tiene nada grave: "Vais a tener Lolita para rato".

Recuperando tiempo perdido

"Yo prácticamente nací en esa cadena y me dio muchísima pena", ha añadido antes de que Àngel Llàcer pusiera el toque de humor gritando lo siguiente: "Ni que ahora tuviera treinta años", haciendo referencia a la edad de Antena 3. Lolita ha hecho de mano inocente en un reto para Cristina Ramos y ha querido aprovechar lo que no hizo la gala anterior y así lo ha dejado claro: "No vine la semana pasada, pues ahora lo hago yo todo".