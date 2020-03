Lolita Flores sorprende en 'Tu cara me suena 8' enseñando las bragas en directo

La undécima gala de la octava edición de 'Tu cara me suena' contó con una invitada de lujo: Alaska. La cantante acudió al formato que produce Gestmusic y presenta Manel Fuentes en Antena 3 para ponerse en la piel de la reconocida artista internacional Samantha Fox en una espectacular actuación que protagonizó junto a su marido Mario Vaquerizo, transformado en Sabrina. Juntos cantaron el tema "Call me" y lo hicieron ante un jurado que quedó completamente fascinado con el trabajo de ambos, tal y como reseñaron justo después de que ambos cantasen sobre el escenario.

Lolita enseñando las bragas en 'Tu cara me suena'

Lolita Flores fue una de las que más se extendió en su valoración a la popular pareja. Esta quiso destacar el bonito gesto que ha tenido Alaska con su marido al acceder a acudir al programa ya que está completamente convencida que "si le ofrecemos venir ella sola, nos dice que no". Paralelamente, también la felicitó, mostrándose convencida que "no he visto a Alaska en ningún momento" aunque sí reconoció que había visto a Mario Vaquerizo, del que considera que no hizo tan buen trabajo como su mujer.

"A él sí le he visto (...) por su actuación y... por su altura claro", dijo Lolita, mientras que uno de sus compañeros no dudó en gritar: "¡Y por las bragas!". Y es que Chenoa, Àngel Llàcer y Carlos Latre vieron la ropa interior femenina que llevaba puesto Vaquerizo durante su pase. Lolita Flores no dudó entonces en calificar como "obsesos" a sus compañeros y confesó que ella no había visto esa prenda de ropa por ningún lado. "Claro, ¡tú tampoco llevas bragas!", le exclamó Llàcer, algo que provocó que inmediatamente la jurado decidiese mostrar su ropa interior porque, tal y como afirmó tajante, "sí llevo bragas (...) y son marrones".

¿Cuál es tu braga favorita?

De esta forma, la cantante no dudó en enseñar sus bragas a toda la audiencia, ante un Manel Fuentes completamente impactado y afirmando que "esto se nos va de las manos". Lo que poco podíamos esperar es que en la valoración de la siguiente actuación, Àngel Llàcer esta trama iba a seguir y el que el profesor de interpretación tenía preparada una caja de bragas. "Las que he encontrado en el camerino de Lolita", según él. Fue entonces cuando vivimos un surrealista momento de ambos ojeando las diferentes piezas de ropa interior con la Flores eligiendo una de ellas pero dejando claro que "ni por todo el dinero del mundo me pongo una de estas".