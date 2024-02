Por Beatriz Prieto |

'Bake Off: Famosos al horno' cerró su octavo programa la madrugada del martes 27 de febrero con la expulsión de Terelu Campos. A la hora de despedirse, la presentadora no solo se mostró muy emocionada por lo mucho que el concurso le había ayudado a lidiar con la muerte de su madre, María Teresa Campos, sino que también aprovechó para lanzar una pulla al jurado de 'MasterChef Celebrity' al alabar la labor de Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular como jueces de 'Bake Off'.

El jurado de 'Bake Off: Famosos al horno', atento a las palabras de Terelu Campos

, manifestó Campos, antes de recalcar que "es totalmente compatible y", lo que bien podría ser una indirecta hacia el más estricto jurado de 'MasterChef', al que la presentadora ya se enfrentó hace dos años, en la sexta edición. Asimismo, la malagueña opinó que "en los trabajos que hacemos,".

"Pero claro, la crítica malvada y perversa, la que va con mala intención, dice mucho de quien la dice", añadió la concursante, quien tuvo que coger aire antes de continuar, dado que "no me quiero emocionar". "Para mí esto ha sido un regalo", confesó Campos, sobre el concurso, momento en el que ya no pudo contener el llanto y despertó un cariñoso aplauso de ánimo entre los presentes, conscientes de que la emoción de la malagueña se debía a la entonces reciente pérdida de su madre, María Teresa Campos.

"Ha venido en un momento difícil"

"He pasado horas y horas aquí con vosotros, ha sido como 'te estoy echando una mano'", valoró la presentadora, sobre el concurso, que le había ayudado a ser consciente de que "la vida sigue y sigue para todos". De hecho, Campos reconoció que su participación en el formato "ha venido en un momento muy difícil, pero el adecuado de mi vida", dado que no hacía mucho que su madre, a la que ha tenido muy presente en el programa, había muerto. "Me voy con pena porque quisiera haber seguido achicharrándome y esas cosas, pero me voy muy feliz de haber llegado hasta aquí", se despidió Campos, ya más bromista.