Por Daniel Parra |

'La resistencia' tuvo como invitada a Lola Lolita para su programa del pasado martes 30 de enero. La influencer visitó el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid para promocionar Lola Lolita Land. Sin embargo, en un momento de la entrevista, los papeles se invirtieron. "¿Tú crees que me dejarías un ratito, que me hace ilusión, ponerme ahí?", preguntó la tiktoker señalando el sitio de David Broncano, que respondió: "Ya que te pones, pregúntame". "Tienes tres preguntas", le advirtió el presentador, que se sentó en el sofá de los entrevistados.

David Broncano y Lola Lolita en 'La resistencia'

La invitada presentó a Broncano, que entró en el escenario entre los aplausos del público.Un baremo, porque sé que no lo vas a decir", comenzó Lola Lolita. El cómico se sinceró: "No lo voy a decir, pero. En la segunda pregunta, la influencer dejó un recado al presentador:

Broncano se extrañó por el tema que lanzó Lola Lolita y señaló a Grison: "Este desgraciado me dice todo el rato lo del bótox, y yo no me he puesto bótox nunca". "Admítelo ya, tío", contestó el beatboxer. "Es que tienes la piel tersa, la tienes muy bien", dijo la tiktoker, que admitió que sí se ha retocado los labios, pero que nunca ha usado bótox. La invitada remató sus tres dudas preguntándole al humorista si había "hecho de vientre" ese día. "Después de desayunar, buena caca (...), luego después de comer, y si la entrevista no es muy larga, a las nueve, nueve y cuarto, cae la pedrea", respondió.

Las preguntas clásicas para Lola Lolita

Lola Lolita no se libró de contestar a las preguntas clásicas del programa. En cuanto al dinero, la influencer le dio tres intentos a Broncano para adivinar la cifra que tiene en el banco. El juego resultó en que la invitada desveló que tiene entre 300.000 y 713.000 euros. El presentador pasó a preguntarle a Lola Lolita cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes, a lo que la tiktoker contestó: "Te voy a a ser sincera totalmente, ¿vale? Cero". "Es verdad que nosotros aquí siempre hacemos un poco la broma, como normalizando que hay que estar todo el rato con lo mismo, pero luego hay gente que, durante una época de su vida, no quiere mantener relaciones sexuales...", justificó Broncano. "Cosas que pasan", concluyó la invitada.