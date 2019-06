David Broncano, en 'La resistencia': "¿Pero cómo voy a tener acento de Murcia? Eso es peor que tener una ETS"

Los espectadores de 'La resistencia' ya estamos acostumbrados a que cualquier tema, por muy alejado que esté del invitado, se convierta en el asunto principal de la entrevista de la noche. El jueves 6 de junio se sentó en el sillón del programa de Movistar Esther González, jugadora del Atlético de Madrid y, aunque habló con David Broncano sobre este deporte, la conversación empezó de otro modo que no podía imaginar el presentador.

Esther González y David Broncano, en 'La resistencia'

Recién sentada en el sofá, González miró al presentador y le dijo: "No sé si te lo han dicho alguna vez, tienes acento de Murcia. ¿Te lo han dicho alguna vez?". A Broncano le pilló por sorpresa y, aunque no dejó de lado el sentido del humor, no pareció hacerle mucha gracia: "¿Pero cómo voy a tener acento de Murcia? Eso es peor que tener una ETS. Prefería que me hubieses dicho cualquier otra cosa en plan 'David, parece que te falte un agua'. Y yo: 'Bueno, va, va, más o menos'".

"Vamos a ver, mi pueblo no está muy lejos en linea recta", le explicaba Broncano sobre la distancia de su pueblo a Murcia. La futbolista le contó: "Yo soy de Huéscar, Granada. Mi pueblo está entre Almería, Murcia y Granada. En el epicentro". El presentador quiso "devolvérsela" mientras seguía hablando de las formas de hablar: "Ni un acento bueno, eh... Vaya tres, eh".

¿Una cuenta en Bahamas y otra en Macao?

Antes de que llegara la famosa pregunta del dinero, González sacó un folio donde aparecía el dinero que tenía en sus tres cuentas. Broncano lo leyó, pero antes de decirlo en voz alta, le preguntó: "Sale una cuenta de un banco español... ¿pero esto lo has consultado con tu gestor o más allá de ello con tu abogado?". "Esa es la realidad, la de España es la de diario", le comentaba la futbolista, mientras que el presentador le seguía replicando: "Sí, pero también hay un banco de Macao y otro de Bahamas. ¿Pero qué estás haciendo, Esther? Que esto lo ve la Agencia Tributaria. ¡Que de aquí te vas y te sale a pagar!".