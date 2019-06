'Las que faltaban' bromean con la vida sexual de David Broncano: "¿Se ha cepillado a todas las cómicas?"

David Broncano se ha hecho conocido a base de poner en aprietos a toda clase de personajes populares con sus preguntas incómodas en 'La resistencia'. Primero fue inquiriendo por el dinero que tenían ahorrado y, después, añadió a esa la pregunta de cuánto sexo han practicado en el último mes. Y, aunque él mismo ha respondido a la primera pregunta en su visita a 'El hormiguero', no ha rendido cuentas sobre el segundo tema todavía, cosa que ha despertado la curiosidad de sus compañeras de 'Las que faltaban', entre otras cosas.

Thais Villas, Susi Caramelo y Victoria Martín en 'Las que faltaban'

El programa de las cómicas de Movistar+ ha contado, como siempre, con dos grupos de colaboradoras en el plató, y una de ellas fue Victoria Martín, también guionista de 'La resistencia'. A propósito de esto, Thais Villas quiso preguntar a su colaboradora qué tal era su relación con su otro programa, especialmente con David Broncano: "¿Te paga bien? Bueno, no te debe de pagar muy bien cuando tienes que venir aquí". Una pregunta que Martín contestó indirectamente: "Pues ya te has respondido".

Pero no era la única que tenía cuestiones sin resolver sobre el jienense, ya que la otra colaboradora presente, Susi Caramelo, se atrevió a ir un paso más allá: "¿Es verdad eso que dicen de que se ha cepillado a todas las cómicas menos a mí?". Sin ningún complejo, no dio tiempo a que Victoria Martín dijera nada antes de apostillar que "si es así lo arreglamos con una llamadita". Como respuesta, su compañera simplemente ironizó sobre el monólogo que Susi Caramelo realizó en 'La resistencia': "Vio la actuación que hiciste y se le han quitado las ganas".

Que hable el "pachacho"

Otra pregunta que quedó en el aire la realizó también Thais Villas: "¿Y lo de que se queda en casa y no va a votar?". Finalmente, Martín simplemente aclaró que tiene muy buena relación con el codirector de 'La resistencia' y, para demostrarlo, puso en directo un vídeo de él hablando a cámara. "¿Le puedes enviar un mensaje a Vicky?", le pregunta una voz a David Broncano en la escueta pieza, ante lo que él responde, confundido: "¿Qué Vicky? ¿Es de aquí? Ah, la bizca".

Con el vídeo cortándose abruptamente en ese punto, no se puede saber si finalmente el presentador le envió el saludo a su guionista, aunque para Victoria Martín se notaba claramente el cariño. "Me ama. Soy su prefe, me va a cambiar por Grison", afirmaba rotundamente la cómica, aunque tras ello prefería cambiar de tema: "No he venido a hablar de mi vida privada, cuando ya me haga un Hola ya hablaré de eso".