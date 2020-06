David Broncano niega que 'La resistencia' esté gestionando una entrevista con los Reyes

Estamos acostumbrados a ver en 'La resistencia' a todo tipo de invitados, pero desde que salió hace unos días la noticia de que estaba gestionando una entrevista con el Rey Felipe VI, ya nos parecía otro nivel. Sin embargo, su presentador David Broncano todavía no se había pronunciado hasta ahora, que ha hablado sobre estas supuestas negociaciones en "La vida moderna", el espacio de la Ser.

David Broncano, en 'La resistencia'

En el programa de radio, el presentador iba comentando distintas informaciones hasta dio paso a una "noticia autorreferencial": "Que la Casa Real quiere hacer una entrevista con el podemita David Broncano". Dicho esto, explicó que un medio sacó este largo artículo en el que se hablaba de negociaciones con todo lujo de detalles, pero advertía que todo era inventado. Contaba que en la noticia aseguraban que "la Casa Real se vería con buenos ojos, pero a su vez hay gente que duda porque a ver si les voy a hundir con alguna pregunta delicada", añadía el presentador, a lo que Quequé afirmaba irónico: "Claro, si se hunde la Casa Real no será por lo de su padre, será por la entrevista".

Quequé razonaba sobre la complejidad de la entrevista poniéndose en la piel del asesor del Rey: "Realmente es un debate. Por un lado, las otras monarquías europeas se han modernizado, hasta la inglesa que es súper rancia, tiene sus cuentas de Twitter... Aquí, nada. Ni redes ni nada. Por un lado estaría bien la entrevista para que se viese que este también es campechano, pero por otro es un riesgo para ellos que lo llevan todo súper medido".

Las preguntas del dinero y sexo

"Yo le haría una entrevista. Yo iría", comentaba Broncano convencido de que le gustaría "entrevistar a los Reyes, que no han hecho una en décadas". No obstante, el presentador reiteraba que "esto no va a suceder, ha comentado el artículo esto pero es una cosa que vamos…". Quequé le contaba que en caso de que ocurriese, le iban a instrumentalizar, y Broncano cayó en que "solo con las preguntas del dinero y el sexo ya...".