Nia desvela cuánto dinero tiene tras ganar 'OT 2020' y Broncano alucina con su accidente íntimo

Nia Correia concedió el lunes 15 de junio su primera entrevista en un plató tras ganar 'OT 2020'. No fue en Televisión Española, sino en 'La resistencia', y el encuentro con David Broncano no defraudó a sus seguidores. El presentador comenzó tirando de humor al descubrir que la canaria había estado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero no compitiendo, sino "como animadora deportiva en los partidos de vóley-playa", confirmó entre risas. "Yo pensaba que habías saltado vallas o algo", bromeaba el jienense.

Nia, en 'La resistencia'

Broncano descubrió entonces que la invitada había participado durante años en el musical "El Rey León", que se celebra en el madrileño teatro Teatro Lope de Vega, colindante al Arlequín, donde se graba 'La resistencia'. "Hemos estado siendo competencia escénica un año", señaló antes de pedirle a Nia que le contase brevemente el argumento de la película de Disney.

El momento más comentado de la entrevista llegó cuando el presentador le preguntó si le había faltado alguna pregunta "salseante". Nia no lo dudó dos veces y sacó un particular regalo: unas palas de ping-pong y una red. "Conté una anécdota en la Academia, como esto del ping-pong que hacen en Tailandia de meterse una pelota en el chichi con el arte de tirarla con fuerza y hacer cosas". Yo estaba jugando con una y se me quedó dentro", recordó ante la mirada atónita de Broncano. "Tenemos mucha fuerza y no la podía sacar. Veía que acababa en urgencias y con sudores increíbles la saqué con dos cucharas soperas", confesó para zanjar el tema.

A la espera del dinero

Antes de acabar, Broncano lanzó las clásicas preguntas del dinero y las relaciones sexuales en el último mes. No obtuvo la respuesta esperada, pues Nia explicó que todavía no había recibido el ingreso como ganadora de 'Operación Triunfo'. A esos 100.000 euros, además, habrá que restarle lo que se quede Hacienda: "Cuando me llegue tendré unos 78.000", apuntó la canaria. Acerca de las relaciones sexuales, bromeó: "¿Cuenta el satisfyer? Porque sino cero, porque he estado dentro de la Academia".