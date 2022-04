David Broncano recuerda un violento episodio: "Me han apuñalado dos veces"

David Broncano tiene una manera especial de contarnos sus anécdotas. Siempre les da ese toque de humor, aún incluso cuando son episodios más bien violentos o desagradables. La última vivencia del presentador de 'La resistencia' que nos ha sorprendido ha sido un doble apuñalamiento.

David Broncano en "La vida moderna"

"Me han apuñalado dos o tres veces. En un atraco una vez y otra vez en otra cosa. Flojo, entre amigos", empezaba explicando en "La vida moderna". "Yo iba con mi novia de entonces y hubo un atraco y en el forcejeo para evitar la movida. Esto lo he contado yo aquí. Me resistí demasiado y tengo dos cicatrices", añadía el cómico.

"El dermatólogo me dijo que me revisase las cicatrices de las puñaladas porque, a veces, la piel se renueva y se puede generar movidas", comentaba Broncano, indicando que fue el especialista el que le recordó esta historia al advertirle sobre sus cicatrices. "Y pensé: 'A ver si el cabrón aquel no me mató de una puñalada pero me mata de cáncer 20 años después'. La puñalada aquí funciona en diferido", acuñaba el de 'La resistencia'.

Hace mucho

"Él sabe que la puñalada va a ser efectiva", contestaba Ignatius Farray, siguiéndole la broma a su compañero. "Han pasado 13 años de entonces. No había comenzado en el mundo de la comedia", aclaraba Broncano, indicando que cuando vivió aquel atraco no era todavía famoso.