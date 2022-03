El perjudicial "vicio" que David Broncano tuvo que quitarse: "Se me está yendo la vida"

Uno de los presentadores más irreverentes de la pequeña pantalla es David Broncano. Su particular verborrea le ha valido para convertirse en un imán y atraer al público joven allí por donde pase; sin embargo, su visita a 'Mi casa es la tuya' se saldó en una curiosa confesión: tuvo un particular vicio al que no le quedó otra que poner remedio. De hecho, su tono de voz estaba envuelto en un halo de preocupación.

David Broncano, en 'Mi casa es la tuya'

Broncano estaba de pie en la cocina junto a Bertín Osborne y El Sevilla, cuando el cantante quiso conocer si había alguna adicción que quería apartar de su vida, pero que no fuera algo como "comer chuletas": "La mayor cosa que me he quitado en el último año y pico, y estoy muy contento, es que dejé de usar redes sociales. O sea, llevo un año y pico que no me meto a Instagram ni a Twitter ni a nada", comenzó narrando el conductor de 'La resistencia'.

Para justificar su decisión, expuso con semblante serio las razones que le impulsaron a desconectarse de este tipo de servicios: "En el móvil, te pone cuánto tiempo has usado de cada aplicación. El día que vi que usaba dos horas, dos horas y media a Instagram y Twitter dije... 'Se me está yendo la vida'", comunicó. Como era de esperar, sus interlocutores quisieron conocer el grado en que le afectaban las críticas de la gente.

"Broncano, eres imbécil"

Lo primero que el presentador quiso dejar claro fue que su decisión no tenía nada que ver con los ataques recibidos por internet: "Eso me da igual, que cada uno haga lo que quiera. [...] A mí no me afecta mucho". Sin embargo, sí que remarcó algo que hizo mella en él: la polémica surgida a raíz de un sketch. Entonces, muchos apuntaron a que se estaba "riendo de una niña que murió atropellada". No obstante, vio conveniente remarcar que las faltas de respeto no le preocupan lo más mínimo: "Cuando la gente se mete a decir 'Broncano eres imbécil'... Eso me da igual", sentenció.