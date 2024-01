Por Alejandro Rodera |

Las tres ediciones de entre semana de 'Informativos Telecinco' ya han debutado en el nuevo plató, que fue inaugurado oficialmente por Carlos Franganillo el pasado lunes 15 de enero. Sin embargo, todavía quedaba un equipo por disfrutar de estas renovadas instalaciones, el de fin de semana, que también ha experimentado modificaciones tras el baile que supuso la marcha de Pedro Piqueras. A partir de ahora, José Ribagorda, que se mantiene como editor y presentador, compartirá la mesa con David Cantero, que deja atrás el mediodía, y Leticia Iglesias, que viene de curtirse en la franja matinal.

"Esto es un torbellino., por decirlo de alguna manera, por una cuestión lógica, ya que. De repente ha sido un terremoto y todo se ha cambiado", reconoce Cantero, que nos atiende junto a otros medios en las instalaciones de Mediaset España. En su caso en particular, el cambio supone disolver una asociación realmente consolidada. "Me da mucha pena separarme de Isabel [Jiménez], porque. Nos hemos hecho muy amigos y hemos estado trece años juntos sin tener el más mínimo roce o desencuentro, que es raro en televisión".

Por su parte, la otra desplazada, Iglesias, se muestra entusiasmada con el salto de las mañanas a un hábitat tan diferente como el del fin de semana: "Me siento muy agradecida por el recibimiento que me están dando David y Pepe y por el movimiento y la apuesta que han hecho en mi caso personal". Tanto ella como sus compañeros expresan las ganas de afrontar la nueva aventura, pero ¿a qué se debe este "meneo", como ellos mismos lo han bautizado? "Alessandro Salem tiene otra visión, otra idea, y ha querido darle un cambio rotundo a la cadena en general. Creo que acierta al apostar por los informativos como uno de los pilares, sin duda", esgrime Cantero.

David Cantero, Leticia Iglesias y José Ribagorda en el nuevo plató de 'Informativos Telecinco'

El cimiento de la nueva Mediaset

Los planes del consejero delegado de Mediaset para revitalizar las audiencias de Telecinco pasan, en buena medida, por reflotar sus espacios informativos. Para ello, se acometió un fichaje tan estratégico como el de Franganillo, que venía de aventajarles en las noches de La 1, aunque Cantero recuerda que su nuevo director se puso en contacto con él para valorar la situación: "Conocía a Carlos porque trabajamos juntos en TVE. Cuando iba a venir me llamó y le dije que estuviera tranquilo porque se iba a encontrar muy bien. Cuando te cambias de casa o de empresa, sobre todo de una televisión pública a una privada, te puedes sentir un poco raro".

Sin embargo, cualquier duda que hubiera en el aire parece haberse despejado. "Él está encantado y se ha dado cuenta de que ha llegado a un sitio en el que puede crecer muchísimo. Además, ha tenido la suerte de llegar en este momento en el que aquí se hace una apuesta fuerte por la información, cosa que añorábamos mucho porque hasta ahora no había una apuesta. Nos dejaban hacer y siempre se ha trabajado con una enorme libertad, que es de agradecer, pero ahora además de esa libertad tenemos una apuesta económica. Al final se trata de eso, de invertir dinero no solo en los programas, sino también en los programas informativos", añade Cantero.

En la misma línea se mueve Iglesias, que también echaba de menos esa inversión. "Estaba deseando que hubiera oportunidades y medios, y por fin los hay", afirma la periodista gallega. "Vamos a poder jugar en la liga que jugamos, que es la Champions, pero con los mismos medios que tienen los demás. Para nosotros a veces era como si echaras una carrera y salieran los dos primeros y nos dijeran, 'Espérate y en un rato sales tú'. Y aun así, muchas veces ganábamos, después de salir con el peor coche, cinco minutos de retraso... Es una situación muy positiva para 'Informativos Telecinco' y Mediaset", valora Cantero.

En cualquier caso, la inversión sería fútil sin la respuesta del público, tanto de aquel que no ha echado el vuelo hacia otras propuestas como del que sí. "A pesar de no haber tenido medios, de no haber estado muy cuidado, 'Informativos Telecinco' ha generado un público muy fiel. Es verdad que en los informativos no hay grandes tirones de audiencia ni para arriba ni para abajo, te mantienes más o menos en una línea, pero tenemos gente que se ha acostumbrado a informarse con nosotros y que, con más o menos medios, van a seguir ahí", recalca el presentador madrileño.

Espectáculo al servicio de la información

La prueba más evidente de ese incremento de medios y recursos es, evidentemente, el flamante plató. "El decorado que teníamos daba muy poco juego. Era un a, b, c. Yo le tengo cariño al anterior y estoy encantado con este nuevo, pero realmente se trata de que en este entorno tan espectacular y novedoso nos podamos mover con comodidad sabiendo en cada momento dónde estamos, adónde vamos y siempre teniendo en cuenta que lo importante es quién te cuenta la información diaria y cómo la cuenta", expone Cantero, que tiene claro qué querían evitar a la hora de modernizarse a nivel técnico y visual.

"Es importante que el presentador no se pierda en la inmensidad del decorado. El de Antena 3 creo que es aún más grande y a veces sus presentadores quedan perdidos en la inmensidad de la realidad aumentada y todo este tipo de cosas. Estamos intentando que eso no pase. Sí, se verá que es un escenario muy espectacular, pero sin perder el rostro, la mirada y el gesto de los que os contamos la información", subraya.

Dejando de lado la revolución tecnológica, Ribagorda destaca el auténtico corazón de esta nueva etapa, que no será tan diferente a lo que ya conocíamos: "Algún mérito debemos tener los que llevamos aquí muchísimo tiempo. Sin tantos medios, estos informativos se han posicionado por la calidad profesional y humana de la gente que ha trabajado aquí. Con muchos menos medios se han conseguido resultados magníficos y estos informativos han liderado durante muchísimo tiempo, superando a La 1, que es el paradigma de los medios, en muchísimas ocasiones, casi todas las temporadas".

Por último, este equipo de reciente formación sale en defensa del valor de la edición del fin de semana, que tantas veces se pasa por alto cuando se habla de los informativos. "El informativo de las 21:00 muchas veces no es el más importante ni el más complicado del día, pero la gente cataloga los informativos por una regla que ya quedó un poco obsoleta. Ahora la información no es como antes, ya no hay un parte a las 15:00 y otro a las 21:00. La información no se detiene. Da igual qué horario pongas, porque es una rueda que no se detiene y tienes que darle la misma importancia y entusiasmo a todas las ediciones", sentencia Cantero.