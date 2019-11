David causa rechazo en su cita de 'First Dates' por su pasión con los toros, la caza y la bandera de España

Sobre gustos no está nada escrito, pero puede ocurrir que no coincidan para nada con los de la persona con la que tienes una cita. Y en 'First Dates' Cupido no siempre acierta. Es lo que les ocurrió a Claudia y David, del programa del 25 de noviembre, que a lo largo de la cita pudieron descubrir que no tenían nada en común.

Claudia y David durante su cita en 'First Dates'

Tras un rato conociéndose, y a ritmo de pasodoble, la chica le preguntó a su acompañante si le gustaban los toros. El contundente "sí" de David hizo que Claudia se llevara las manos a la cabeza. Para explicar su defensa a la tauromaquia, el joven de 19 años puso de ejemplo al toro de Lidia, una especie criada solo para ser toreada, pero no logró convencer a su cita. "Es como si yo tengo un gato, lo cuido, lo mimo y luego lo torturo", respondía la chica.

Tampoco coincidieron en la caza, lo que reducía aún más las posibilidades de tener una segunda cita. "Pero si es lo mejor del mundo, por el amor de Dios", exclamaba el joven de Albalate de las Nogueras ante la negativa de su acompañante. Con tanta diferencia entre ellos, y que Claudia se dio cuenta de la pulsera con la bandera que llevaba el chico, llegaría la pregunta el millón: "¿Votas a Vox?". Lo que David negaba entre risas.

Una cita sin éxito, pero sin puertas cerradas

La cena les sirvió para darse cuenta de que no tenían nada en común y que lo mejor era que los dos se pusieran de acuerdo en la decisión final. Claudia propuso decir que no, aunque siguieran conociéndose, a lo que David sugeriría que podrían irse a "follar por ahí". El chico estaba convencido de que le había gustado a su compañera solo "para pasar una noche y cosas de esas". Finalmente, ambos siguieron lo pactado y dijeron que no a una segunda cita.