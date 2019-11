El calentón de Fernando en 'First Dates' ante las confesiones sexuales de Ana, su cita: "Nos iría muy bien"

'First Dates' sigue sumando encuentros ante las cámaras entre aquellos que van en busca del amor. Entre las citas celebradas en la entrega del jueves 21 de noviembre, el programa tuvo ocasión de presenciar todo un "calentón" durante el encuentro entre Ana y Fernando. Una cita que, aunque no comenzó con buen pie para la primera, no le impidió sincerarse con el segundo sobre sus gustos sexuales.

Ana y Fernando durante su cita en 'First Dates'

"Parece que le he gustado, lo que pasa es que él a mí, no. Yo no digo que como persona a lo mejor sea una bella persona o no, pero de momento no me ha parecido mi prototipo", reconoció la veterinaria de 24 años, tras la primera impresión. "Le veo cortado, un poco friki. No es como Mario Casas", confesó la comensal, quien se había declarado fan de dicho actor antes del encuentro, en el que Fernando se lanzó a preguntarle si era "muy activa" en el terreno sexual, cuestión que Ana esquivó para preguntarle lo mismo a él. "Sí, soy bastante activo, es un tema que me gusta", reconoció el comensal, antes de señalar que le gustaba "dejar bien complacida" a su pareja.

Ante tal confesión, Ana se animó a hablar de algunas de sus prácticas sexuales, como atar a su pareja con esposas. "Depende de cómo se porte, o le dejo ahí o lo desato, porque en eso sí que soy, o termino, o se me pone una mala hostia que flipas", reconoció la comensal, ante lo que Fernando señaló que era "muy pícara". "Pues sí, no te lo voy a negar. En la playa, en el coche, en el capó...", declaró Ana, sin tapujos. "Me están entrando más calores", reconoció su cita, quien coincidió en privado con que él también era "muy pasional". "Pienso que nos iría muy bien", opinó Fernando. "Entonces cuadramos también esto. Todo fuera probarlo", declaró el comensal ante una nada convencida Ana.

Polos opuestos

A pesar de los esfuerzos de Fernando por conquistar a Ana y de las indirectas que esta le envió durante todo el encuentro para que desistiera, en las que afirmó incluso que "sola se está muy bien", ambos llegaron a la decisión final en polos completamente opuestos: mientras que el primero estaba encantado con su cita y dispuesto a tener un segundo encuentro, Ana acabó rechazando tal posibilidad. "Me esperaba otra cosa totalmente diferente y me has sorprendido", reconoció Fernando, quien se vio inmediatamente rechazado por su cita. "Mi prototipo de chico es otro, tanto físicamente como de personalidad, pero como amistad, lo que quieras", declaró Ana, antes de despedirse.