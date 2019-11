Joaquín, a su cita en 'First Dates': "Si votases a VOX, la cosa sería muy difícil entre nosotros"

A la hora de tener una cita, existe gente que prefiere no emparejarse con alguien con ideología política distinta a la suya. Es lo que ocurrió con Joaquín, uno de los comensales de 'First Dates', el restaurante del amor de Cuatro. Antes de abrir la puerta a una segunda cita con Julia, Joaquín decidió comprobar que eran políticamente y religiosamente compatibles, lo que pareció terminar de desencantar a su acompañante.

Joaquín y Julia durante su decisión final en 'First Dates'

"Si tú fueras votante de VOX o del PP la cosa serían bastante complicada entre nosotros", comentó Joaquín de forma tajante después de que Julia le confundiera con un partidario de las derechas. "Yo es que pensaba que era de derechas por su forma de vestir, por su forma de hablar...", confesaba después la mujer ante las cámaras del programa.

Tras este primer encontronazo, la conversación se centró en la religión. Mientras Julia comentaba que era "católica no practicante" porque no solía visitar la iglesia, Joaquín respondía que nada le disgustaba más "que tener que ir a misa". Este comentario no le gustó en absoluto a su acompañante, que opinaba que "no hay que ser tan estricto".

Un "tostón" de cena

La cita no parecía ir bien encaminada, pero esta última conversación antes de la cuenta terminó de estropearlo todo, al menos para Julia. Antes de abandonar el restaurante, la mujer habló con Lidia Torrent y Yulia Demoss y les confesó que todas las conversaciones de la cena habían girado en torno a Joaquín, lo que resultó un "tostón" para ella. El egocentrismo que vio en su compañero fue un motivo para negarse a tener más citas. Joaquín reconoció que era "bastante posible" que no hubiese dejado hablar a su cita.