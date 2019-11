'First dates' vive su cita más picante con besos, masajes y muchos mordiscos: "¡Ay señor!"

Las puertas del restaurante de 'First Dates' se abrieron el lunes 18 de noviembre para recibir a Juan José y Sacha. Aunque no siempre es habitual, en este caso los responsables y "celestinos" del formato acertaron de pleno y es que parece que lograron crear la pareja perfecta. Él es tatuador y su chica ideal solo tenía que cumplir un requisito: ser una apasionada de los tatuajes. Pues bien, este se cumplió de pleno y es que a ella le encantan los tatuajes e incluso tiene uno muy parecido al del catalán. Está claro que los tatuajes fueron perfectos para iniciar la que fue sin duda una de las citas más eróticas vividas últimamente en el espacio.

Juan José y Sacha en 'First Dates'

Juan José se quedó muy sorprendido al descubrir que su compañera de cita tan solo tenía 20 años frente a los 27 que tenía él. El barcelonés confesó a cámara: "Me ha parecido que tenía mi edad, o 25 años como muchos. La chavala se ha desarrollado antes de tiempo". Lo más curioso no fue solo descubrir que ambos tenían un tatuaje muy parecido, el de una lágrima en la mejilla, sino que ella no recuerda bien cómo se hizo el suyo; solo que fue en una noche de fiesta y que al despertarse creía que era un pegote de rímel. Pero si esto parece sorprendente, la cosa no termina ahí y es que la chica reveló que le hizo un tatuaje de "un pene en la pierna de un chico".

El plato fuerte de la noche llegó en el reservado del restaurante, una zona más íntima donde pudimos ver una escena bastante picante entre los protagonistas de la velada. Después de comprobar que tenían muchas afinidades en común, Juan José comenzó a darle a su cita un masaje y ella le retó a hacer algo más, diciéndole que si el sueldo del catalán dependiese de ella, se iba a "morir de hambre".

Siguiente fase

Rápidamente, el joven cambió de táctica, y es que no quería que su cita se fuese con ganas de más. Empezó a darle besos y mordiscos por toda la espalda y preguntó pícaramente: "¿Así mejor?", a lo que Shacha suspiró: "Ay señor". La pareja ahora tenía que decidir si querían volver a verse en una segunda cita y como todo el mundo se esperaba ambos coincidieron en seguir conociéndose. Está claro que la pasión, la atracción y el feeling nació casi instantáneamente. Esta vez sí, 'First dates' logró que triunfase el amor... o al menos en su vertiente más física.