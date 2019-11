David, en 'First dates': "No soy machista, pero me gustan las mujeres sin hijos, que no vengan con premio"

Aunque los comensales de 'First Dates'nos sigan sorprendiendo, ya no es novedad encontrar machistas entre ellos, pese a que aseguren no serlo. En la noche del miércoles 13 de noviembre conocimos a David, un hombre de 41 que comenzó confesando que nunca había tenido una cita y no se fía de las redes sociales porque "las aplicaciones es para gente enferma. Yo quiero conocer a alguien, loa veo físicamente y la entro".

David, en 'First dates'

En su paso por el programa cenó con Roser, una chica de 35 que contó haber estado casada de 2009 a 2016, a lo que David echó cuentas: "7 años te duró el bodorrio". Él en cambio nunca se había casado: "Me quedé en puertas. Siempre he tenido relaciones largas. No soy un picaflor. He tenido una de 12 años, otra de 6, otra de 4... pero no llegué ni a casarme ni a tener niños".

A raíz de estas palabras, pero hablando a cámara, Roser confesó que ella "hubiera preferido que tuviese hijos, porque el puntillo de que como a las mujeres se nos pasa el arroz, pues hay hay algunos hombres a los que también y te presionan a tener hijos y no quiero a alguien que pueda despertarle ese momento". Regresando a la mesa, él dijo claramente que le "tira para atrás las mujeres con hijos".

No soy machista, pero...

"¿Qué tienes de prejuicios?", le preguntó ella para conocer un poco mejor a David. "No soy para nada machista, al contrario", comenzó diciendo el chico viéndose venir qué camino tomarían sus palabras: "Pero mi prototipo de mujer es que no tenga hijos, que no vengan con premio, como digo yo". Y aunque Roser le sonriese, no le estaba haciendo ninguna gracia. Finalmente pero siguiendo con el asunto, en declaraciones a cámara, el chico remató: "Si lo piensas fríamente es una tontería, pero soy de la vieja usanza, me gustaría que el hijo fuera mío".