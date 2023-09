David Lafuente se queda a las puertas de entrar a 'GH VIP 8': "Te he rozado, vamos a por el 9"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'Gran Hermano VIP' regresa a la pequeña pantalla este jueves, 14 de septiembre, con el estreno de su octava edición. En las últimas semanas, muchos han sido los famosos que han sonado para participar en el reality de Telecinco, pero solo uno ha sido confirmado por la cadena de forma oficial. Sol Macaluso, la periodista y reportera de guerra argentina es el único nombre que tiene garantizada su entrada en la casa. Pero hay otros aún por descubrir y unos cuantos que se han quedado en el camino, como es el caso de David Lafuente, que fue miembro del grupo Auryn e intentó representar a España en Eurovisión.

David Lafuente

El propio cantante ha sido el. Tras varias publicaciones en medios, Lafuente ha explicado que no ha sido una decisión suya, ya que tenía muchas ganas de entrar porque "hubiese sido volver a mi infancia". A pesar de la negativa de la productora, se muestra comprensivo al considerar que "hay perfiles mucho más fuertes que yo y somos muchos".

Aunque el exmiembro de Auryn dijo hace años que no participaría en este tipo de formatos, ahora considera que tras "romper la barrera del miedo y del qué dirán" estaba dispuesto a ir. David Lafuente no ha querido cerrarle las puertas a la entrada en la casa: "Quién sabe si en otro año o en otro momento". Además, se ha hecho suya en su comunicado una frase de Chelo García-Cortés: "Me quedo en mi casa que es donde quiero estar". Para terminar con el asunto, Lafuente sentenciaba: "GH VIP 8 te he rozado, vamos a por el 9".

El estreno de 'GH VIP 8'

Aunque David Lafuente no estará, esta jueves conoceremos el nombre de los famosos que convivirán con Sol Macaluso en Guadalix de la Sierra. Esta edición estará presentada por Marta Flich, quien tomará el relevo a Jorge Javier Vázquez. Por otro lado, el reality contará con Ion Aramendi que cogerá las riendas de 'Gran Hermano VIP: El debate'. ¿Tienes ganas de escuchar la frase "conectamos con la casa"?