'Señoras del (h)AMPA': David Cantero protagoniza la escena más erótica del 1x01

Telecinco estrenó el miércoles 19 de junio su nueva apuesta de ficción, 'Señoras del (h)AMPA'. Protagonizada por Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero y Mamen García, la ficción creada por Carlos del Hoyo y Abril Zamora sorprendió gracias a su acertado humor negro, pero fue una de las primeras escenas, subida de tono, la que acaparó un gran número de comentarios. No fueron pocos los internautas que inundaron Twitter de tuits alabando el momento.

David Cantero y Toni Acosta

La escena en cuestión pertenecía a los primeros minutos del piloto, en la que pudimos ver a Mayte, personaje interpretado por Acosta, "relajándose" en su cuarto tras un duro día de trabajo. Gracias a los informativos de Telecinco, la madre soltera pudo dar rienda suelta a su pasión masturbándose a la vez queobservaba al que parece ser su objeto de deseo favorito, el periodista y presentador David Cantero.

Considerado por muchos como el George Clooney español, el madrileño reaccionó entre risas al comentado "cameo" que protagonizó en la nueva serie de Telecinco. "Una mujer bien informada", comentó en tono de broma tras visualizar la picante escena, la cual aseguró no haberle molestado lo más mínimo ya que es "simpática e incluso hiperrealista" debido a lo "bien que está hecha".

¿Rumbo a Honduras?

El presentador de informativos también tuvo tiempo para hablar en un vídeo publicado por la web de Telecinco de sus facetas menos conocidas, alejadas de la seriedad que reina en su campo. Confesó que no descarta pasarse al entretenimiento si la propuesta es "digna", es más, ya le ofrecieron presentar un concurso en otra cadena, motivo por el que lo descartó ya que no le apetecía cambiarse. Además, aseguró entre risas que también se atrevería a conducir un 'late show' e incluso "hasta con Supervivientes, si me mandan a la isla".