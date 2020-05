Ivana, décima concursante expulsada de 'Supervivientes 2020'

La Gala 12 de 'Supervivientes' dejó el nombre de 3 concursantes nominados: Ivana Icardi, Jorge Pérez y Hugo Sierra, pero este último consiguió salvarse de la batalla dejando en juego la continuidad en el reality de solo dos concursantes. Finalmente, ha sido la italiana quien ha tenido que abandonar Honduras, dando por concluido su concurso tras haber demostrado ser una gran superviviente.

Lara Álvarez e Ivana, en 'Supervivientes'

Ivana se va de Honduras tras haber hecho grandes amigos (y algún enemigo) y quiso dedicarles unas palabras de despedida. "He conocido personas increíbles. A veces he sido un poco loca y os pido perdón", comentaba junto a Lara Álvarez. "Y a ti, Elena, prefiero conocerte fuera que aquí", le decía a su compañera con quien ha protagonizado alguna que otra pelea. "Sigan dándolo todo que fuera nos veremos", decía a todos, recordándoles que queda poco concurso y, de nuevo, que "son increíbles".

Jorge Javier Vázquez ha hablado con Ivana instantes después de haber sido la expulsada y le ha confesado que él pensaba que ella estaría en la final, por haber sido una de las "grandes sorpresas" y una total "revelación". Y, tal y como contaba el presentador, esta sorpresa venía por ser una persona desconocida que aun así se ha ganado el cariño del público. "Ser desconocida te juego mucho en contra. No esperaba estar aquí 3 meses ni de coña", comentaba Ivana.

Las palabras de sus compañeros

"No tengo palabras para agradecer tanta generosidad de la gente. Ivana ha sido una gran superviviente con un gran corazón. Me alegro por los hombres de España que no tengan pareja porque lo van a agradecer", comentaba Jorge al conocer que él seguiría en la isla. Hugo, por su parte, aseguraba que "todo lo que sucedido fue de corazón y la voy a echar mucho de menos" y Rocío Flores definía a Ivana como "una persona 10" y lamentaba: "Se va el 90% de la alegría de esta isla y la voy a echar mucho de menos".