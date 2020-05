Avilés reconoce que no es periodista y desmonta todas sus mentiras: "Me creé una vida paralela"

José Antonio Avilés ha puesto fin definitivamente a todas las dudas que existían sobre él y ha confirmado las sospechas. El concursante se sentó este miércoles con Jorge Javier Vázquez para someterse a una entrevista en la que abrirse en canal y una de las primeras cosas que reconoció es que, efectivamente, no es periodista y se ha inventando una vida paralela.

"Cuando terminé de estudiar bachillerato, mi madre me decía que tenía que estudiar pero yo no quería. Todos mis amigos estaban estudiando carreras y yo me dije 'José Antonio, te vas a hacer el guay delante de tus amigos' y entonces empecé a decir que era periodista", explicó, aclarando que nunca ha presentado un título falso porque nunca se lo han pedido. No obstante, quiso destacar el trabajo que ha desempeñado estos años "para tener exclusivas (...) y no de la forma que se está diciendo".

José Antonio Avilés confiesa sus mentiras

Avilés confesó haber engañado a su madre todo este tiempo diciéndole que había estudiado a distancia. Tras descubrir la verdad, "se siente engañada y me ha dicho de todo", admitía. "Tengo 24 años y, si tengo que pedir perdón, lo pediré", continuaba, si bien esto fue solo el punto de inicio de la "vida paralela" que se ha creado. Reconociendo no haber sabido "parar a tiempo", se siente avergonzado cuando piensa en volver a casa y pide perdón a sus padres por "convertir mi vida en una fantasía".

Defiende, eso sí, que no ha cometido ningún fraude económico. "Debo dinero pero no he estafado", argumentaba, y asegura que ya está saldando sus cuentas pendientes con transferencias desde Honduras. Avilés reconoce algunas de sus deudas, como un sofá o un paseo en coche de caballos, pero niega otras más graves como los 12.000 euros que le habría pedido a una cantante a cambio de ganar 'La Voz'.

Sigue sin ser creíble

Avilés también admitió haberse inventado su entrevista con Miguel Bosé y su famosa herencia, aunque desmiente haber dicho que era ortodencista, que tenía acciones de Cabify o que ha blanqueado capitales. Sobre la diseñadora que le acusa de haberle estafado 1.182 euros a cambio de unas publicaciones en Instagram con famosas como Dulceida o Lara Álvarez, dice haberle cobrado "350 euros por hacerle llegar ropa a personajes de la tele" pero que nunca prometió ninguno de los nombres que se mencionan.

Su versión, no obstante, no convenció en el plató de 'Supervivientes', donde María Patiño y Kiko Matamoros le recriminaron sus engaños y la actitud altiva que estaba demostrando en la entrevista, lejos de un visible arrepentimiento. Isabel Rábago, por su parte, le ponía sobre las puertas al demostrar que había presumido de un idilio con Antonio Pavón, hecho que finalmente Avilés se veía obligado a reconocer.