La sorprendente decisión de Adara Molinero sobre Gianmarco en 'GH VIP 7'

Todas las personas que han pasado por la casa de Guadalix de la Sierra comparten una misma opinión: todo se magnifica en dicho espacio. Por ello no sorprende lo que está viviendo Adara Molinero en 'GH VIP 7'. La participante ha sorprendido a todos al estar protagonizando un inesperado acercamiento con Gianmarco que sin duda podría cambiarle la vida para siempre. Ambos tienen un feeling más que evidente que podría terminar traduciéndose en algo más y es que mientras que el chico ha dejado muy claro lo que siente por ella, esta se niega a aceptarlo públicamente aunque sí ha realizado varios movimientos que evidencian que algo está sucediendo en ella.

Adara Molinero en 'GH VIP 7'

La última prueba de ello es lo que han podido ver los espectadores del canal 24 horas de 'GH VIP 7' este martes 5 de noviembre. A primera hora de la mañana, el Maestro Joao le comentaba a Adara que tenía cara de cansada, algo que esta ha atribuido a las pocas horas que duerme. ¿La razón? La cantidad de horas que se pasa hablando con Gianmarco en la cama. "No puedo dejar de hablar, y cada vez hablamos más (...) cada vez más y más", le confesaba la chica a Joao, visiblemente preocupada mientras este se mostraba sorprendido por el tema. Está claro que la complicidad entre ambos es más que evidente y la comodidad que tiene uno con el otro hablando se evidencia en momentos como este.

Pero la cosa no ha quedado ahí, y es que Joao le ha pedido que por favor cambiase su actitud y durmiese más horas ya que no podría aguantar demasiado tiempo con ese ritmo. Ha sido entonces cuando Adara ha decidido tomar una drástica decisión que bien seguro hará que varíe su relación con Gianmarco... o eso piensa ella. "Lo mejor que puedo hacer es cambiarme de cama (...) y poder dormir", le ha dicho la chica a su amigo. Una postura que este ha recibido con agrado pese a las dudas que tenía la chica ya que no quiere alejarse del italiano. El vidente le ha recordado que se pasan el día hablando y distanciarse a la hora de dormir no supondrá nada en su amistad con el chico: "Seguiréis hablando, tranquila". Ahora queda esperar a qué hora finalmente la chica, aunque por el tono de la conversación, parece que la decisión está ya tomada.

¿Dejará a Hugo tras salir de 'GH VIP 7'?

Este momento se produce después de que Jorge Javier Vázquez anunciase en 'Sálvame banana' que la chica tiene intención de dejar a su pareja Hugo. El catalán explicó que la organización del espacio pilló a la chica y al Maestro Joao tener una conversación en la que esta afirmaba que su intención era terminar con su relación de pareja una vez salga de 'GH VIP 7'. El propio Hugo entró por teléfono al magacín de La Fábrica de la Tele para hablar del tema. "Tendré que verlo y que me lo diga cuando salga. A estas alturas estoy preparado para todo", afirmó el chico, claramente afectado por la que podía ser una de las noticias más importantes de su vida. ¿Terminarán ambos con su relación o todo se solucionará?