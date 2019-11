'GH VIP: El debate', en exclusiva en Mitele Plus hasta que se conozcan los resultados electorales

Inesperada estrategia la que ha diseñado Mediaset España para cubrir la esperada cita electoral del 10 de noviembre. Ese es el día elegido para que los españoles pasen (de nuevo) por las urnas para elegir al próximo presidente del Gobierno y por ello el grupo de comunicación ha preparado una programación especial para seguir en directo todo lo que acontezca. De esta forma, más allá del seguimiento especial que se realizará en 'Informativos Telecinco 15:00', a partir de las 20h00 arrancará un especial informativo que se emitirá en simulcast en Telecinco y Cuatro, coincidiendo con el cierre de los centros de votación de la península.

Jordi González en 'GH VIP: El debate'

En este especial que emitirán las dos principales cadenas del grupo se hará un seguimiento minuto a minuto del escrutinio y se irán analizando todos los datos revelados con un grupo de expertos en plató. Este especial finalizará en Telecinco cuando el recuento de votos esté lo suficientemente avanzado como para poder tener claro quién ha ganado las elecciones, mientras que Cuatro mantendrá la emisión un tiempo más, previsiblemente para poder hacer un análisis mucho más pausado y en profundidad de todo lo acontecimiento, además de recabar las primeras reacciones de los principales líderes políticos. Por ahora la cadena no ha revelado la hora prevista para cerrar la emisión del mismo, aunque es probable que supera la medianoche.

¿Decisión acertada?

¿Qué pasará entonces con 'GH VIP: El debate' en Telecinco? Para sorpresa de todos, Telecinco ha anunciado que la primera parte del espacio moderado por Jordi González se emitirá en exclusiva en Mitele Plus. La plataforma de pago del grupo ofrecerá su primera producción propia exclusiva este domingo 10 de noviembre a partir de las 21h45, por lo que los espectadores que no estén suscritos a este servicio no podrán ver la primera parte del espacio producido por Zeppelin. La decisión sin duda ha sorprendido a todos y es que esta es la primera vez que se decide emitir un espacio de producción propia y con tanta relevancia como es 'GH VIP' de forma exclusiva en pago. Es previsible que la reacción de lo seguidores del mismo no sea tan positiva como en el grupo se espera.

¿Cuándo arrancará 'GH VIP: El debate' en Telecinco? Pues una vez el recuento de votos esté encauzado y los espectadores tengan claro quién ha ganado las elecciones. ¿Será esta la primera y única vez que se opta por una estrategia de emisión en exclusiva en Mitele Plus? Por ahora es una incógnita, lo que sí está claro es que el grupo quiere potenciar de forma notoria su plataforma y es que en las últimas semanas hemos visto como se ha sumado al preestreno exclusivo de ficción iniciado por Atresplayer Premium. En este caso, la cadena ha optado por lanzar antes episodios de estreno de 'No sueltes mi mano (Elimi Birakma)', la nueva telenovela turca que emite Divinity, aunque no sorprendería que se sumen otros productos de ficción en un futuro.