Descubre al auténtico Howard Wolowitz que inspiró al de 'The Big Bang Theory'

The Big Bang Theory' es uno de esos fenómenos que todas las cadenas de televisión buscan pero que se dan muy de vez en cuando. Un éxito de audiencia de principio a fin y un trampolín inigualable para todos los intérpretes que dieron vida a este excéntrico grupo de científicos durante doce temporadas. Por eso, casi un año después de su desenlace, la sitcom sigue estando en boca de todos y surgen historias como la del verdadero Howard Wolowitz en el que se basaron los creadores, Chuck Lorre y Bill Prady, para moldear a uno de sus inolvidables protagonistas.

Simon Helberg como Howard en 'The Big Bang Theory'

Como recoge Metro, el personaje interpretado por Simon Helberg tiene como referente a un amigo de Prady en la vida real, a quien conoció cuando trabajaba en una compañía tecnológica como programador. Esos tiempos se remontan a 1978 y sirvieron al productor y guionista para comprender de primera mano las personalidades expuestas décadas más tarde en 'The Big Bang Theory'. Entre sus compañeros se encontraba Howard Wolowitz, con quien sigue manteniendo una estrecha amistad.

Tanto es así que en pleno apogeo de la serie en 2012 la versión real y la ficticia de Wolowitz se llegaron a conocer en persona. Así lo expuso Prady a través de su cuenta de Twitter, permitiendo a los millones de seguidores de su creación comparar el modelo y su reimaginación televisiva, que se convirtió en una pieza indispensable del grupo compartido con Sheldon, Raj y Leonard.

Simon and my friend Howard Wolowitz. © 2012 Howard Wolowitz pic.twitter.com/De1Hmt9n — Bill Prady (@billprady) October 31, 2012

Reencuentro en el horizonte

Mientras el universo de 'The Big Bang Theory' sigue en marcha con 'El joven Sheldon', la precuela que ya tiene confirmada una cuarta temporada para el próximo otoño, el elenco de la serie matriz ha dado el siguiente paso en sus carreras. En el caso de Helberg, esa nueva etapa pasa por reencontrarse con Mayim Bialik en su debut como directora con la dramedia "As Sick as They Made Us", en la que el intérprete que diera vida a Howard compartirá elenco con Dustin Hoffman y Candice Bergen.